Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έπληξαν αεροπορική βάση στην Ιορδανία και κατέστρεψαν τρία αμερικανικά F-35, διαψεύδει η CENTCOM

ΠτΔ: Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα – Στο τραπέζι οι εξελίξεις στο Κυπριακό
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα.
Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM) διέψευσε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. «Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά στις πρόσφατες απόπειρες ιρανικών επιθέσεων. Όλοι οι πύραυλοι και όλα τα drones αναχαιτίστηκαν ή δεν κατάφεραν να φθάσουν στις περιοχές που στόχευαν», ενημέρωσε μέσω X.
Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Μ/Τ Nora κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ. H CENTCOM διέψευσε επίσης την πληροφορία αυτή.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
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