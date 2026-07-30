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ΔΙΕΘΝΗ

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έπληξαν αεροπορική βάση στην Ιορδανία και κατέστρεψαν τρία αμερικανικά F-35, διαψεύδει η CENTCOM

 30.07.2026 - 19:33
Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έπληξαν αεροπορική βάση στην Ιορδανία και κατέστρεψαν τρία αμερικανικά F-35, διαψεύδει η CENTCOM

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα πως εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Αζράκ στην Ιορδανία, καταστρέφοντας τρία αμερικανικά μαχητικά F-35 και προκαλώντας ζημιές σε άλλα τρία αεροσκάφη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πυραυλική επίθεση εξαπολύθηκε σε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στη νήσο Κεσμ, που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις αμάχους τη νύχτα που πέρασε.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM) διέψευσε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. «Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά στις πρόσφατες απόπειρες ιρανικών επιθέσεων. Όλοι οι πύραυλοι και όλα τα drones αναχαιτίστηκαν ή δεν κατάφεραν να φθάσουν στις περιοχές που στόχευαν», ενημέρωσε μέσω X.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Μ/Τ Nora κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ. H CENTCOM διέψευσε επίσης την πληροφορία αυτή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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