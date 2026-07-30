Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έπληξαν αεροπορική βάση στην Ιορδανία και κατέστρεψαν τρία αμερικανικά F-35, διαψεύδει η CENTCOM

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM) διέψευσε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. «Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά στις πρόσφατες απόπειρες ιρανικών επιθέσεων. Όλοι οι πύραυλοι και όλα τα drones αναχαιτίστηκαν ή δεν κατάφεραν να φθάσουν στις περιοχές που στόχευαν», ενημέρωσε μέσω X.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Μ/Τ Nora κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ. H CENTCOM διέψευσε επίσης την πληροφορία αυτή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα