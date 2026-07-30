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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Ιράν προειδοποιεί την Κύπρο για τις Βρετανικές Βάσεις – Η απάντηση Κόμπου

 30.07.2026 - 19:43
Το Ιράν προειδοποιεί την Κύπρο για τις Βρετανικές Βάσεις – Η απάντηση Κόμπου

Το Ιράν κάλεσε την Κύπρο να μην επιτρέψει τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πιθανές επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου.

Προειδοποίηση προς την Κύπρο σε σχέση με τη χρήση ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της απηύθυνε το Ιράν, με φόντο τις αυξημένες εντάσεις στην περιοχή.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε την ανάγκη να αποτραπεί η χρήση ξένων στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στην Κύπρο από «εχθρικές δυνάμεις» για ενέργειες εναντίον του Ιράν. 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι σε περίπτωση που ένα κράτος επιτρέψει τη χρήση του εδάφους του για επιθετικές ενέργειες τρίτης χώρας, αυτό «συνιστά συμμετοχή σε πράξη επίθεσης».

 

 

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Κόμπος ενημέρωσε τον Ιρανό ομόλογό του ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει διαβεβαιώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο πως οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον οποιασδήποτε χώρας, περιλαμβανομένου του Ιράν.

Η Λευκωσία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων επανέρχεται στο προσκήνιο λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

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