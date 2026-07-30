Πρόλαβαν τα χειρότερα: Διαχειρίσιμη η πυρκαγιά στο Άρσος Λεμεσού - Προχωρούν οι τελικές κατασβέσεις

Σύμφωνα με νεότερη ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στην πλατφόρμα Χ, η περίμετρος της πυρκαγιάς οριοθετείται, ενώ η καμένη έκταση θα ανακοινωθεί μετά την πλήρη οριοθέτησή της.

Όπως αναφέρει, στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης τρία οργανωμένα εθελοντικά σύνολα, καθώς και εκμισθωμένα βυτιοφόρα μεταφοράς νερού.