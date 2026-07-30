«Έφυγε» από τη ζωή ο πρώην βουλευτής και ιστορικό στέλεχος του ΑΚΕΛ, Νίκος Φλουρέντζου

Το ΑΚΕΛ ανακοίνωσε τον θάνατο του ιστορικού στελέχους και πρώην βουλευτή του κόμματος, Νίκου Φλουρέντζου, ο οποίος απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 103 ετών.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι ο Νίκος Φλουρέντζου «φεύγει πλήρης ημερών και προσφοράς στον τόπο και στον λαό», τονίζοντας ότι το όνομά του ταυτίστηκε με την Αμμόχωστο, την κυπριακή Αριστερά και τους ανθρώπους της επαρχίας.

Ο Νίκος Φλουρέντζου ανέλαβε στα τέλη της δεκαετίας του 1940 καθήκοντα Επαρχιακού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου και υπηρέτησε για 15 χρόνια ως δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αμμοχώστου. Παράλληλα, συμμετείχε στην οργάνωση της αλληλεγγύης προς τους Εβραίους πρόσφυγες που είχαν μεταφερθεί στην Κύπρο από τις βρετανικές αποικιακές αρχές μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Διετέλεσε επίσης Εκτελεστικός Γραμματέας της Ένωσης Καταστηματαρχών Αμμοχώστου και ανταποκριτής της εφημερίδας «Δημοκράτης».

Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και την προσφυγοποίησή του, εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό, όπου συνέχισε τη δράση του για τη στήριξη των προσφύγων. Την περίοδο 1985-1991 υπηρέτησε ως βουλευτής του ΑΚΕΛ-Αριστεράς στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σημαντική ήταν και η προσφορά του στον αθλητισμό, καθώς υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου, ενώ διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου για 20 χρόνια, από το 1953 έως το 1973.

Το ΑΚΕΛ κάνει λόγο για έναν άνθρωπο που ξεχώρισε για το ήθος, τη σεμνότητα, την ανιδιοτέλεια και το προοδευτικό του πνεύμα, σημειώνοντας ότι ανήκε στη γενιά που συνέβαλε καθοριστικά στην εδραίωση και ανάπτυξη της κυπριακής Αριστεράς.

Το κόμμα εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.