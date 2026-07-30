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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη του 24χρονου Νικόλα από το σπίτι του στη Λευκωσία - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 30.07.2026 - 20:05
Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη του 24χρονου Νικόλα από το σπίτι του στη Λευκωσία - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Ο Νικόλας Ζάκος, 24 ετών, κάτοικος Λατσιών, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του, στη Λευκωσία, από τις 29/07/2026.

Ο 24χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, έχει ύψος 1,65μ περίπου, με κοντά μαύρα μαλλιά και μούσι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

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