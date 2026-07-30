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ΔΙΕΘΝΗ

Λύθηκε το μυστήριο με τους 15 νεκρούς ελέφαντες στην Κένυα: Δηλητηριάστηκαν από ντομάτες που είχαν ψεκαστεί με κυάνιο

 30.07.2026 - 20:36
Λύθηκε το μυστήριο με τους 15 νεκρούς ελέφαντες στην Κένυα: Δηλητηριάστηκαν από ντομάτες που είχαν ψεκαστεί με κυάνιο

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) ανακοίνωσε ότι οι προκαταρκτικές εργαστηριακές εξετάσεις εντόπισαν κυάνιο σε δείγματα που ελήφθησαν από τα κουφάρια των ζώων.

Βρέθηκαν νεκροί έξω από το Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι και εκτιμάται ότι δηλητηριάστηκαν αφού έφαγαν ντομάτες που είχαν ψεκαστεί με φυτοφάρμακα σε γειτονικές καλλιέργειες.

Δέκα από τους ελέφαντες εντοπίστηκαν αρχικά με συμπτώματα παράλυσης και πέθαναν μέσα σε δύο ημέρες. Οι υπόλοιποι πέντε είχαν ήδη πεθάνει όταν βρέθηκαν.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ωστόσο προς το παρόν οι αρμόδιες αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Το πάρκο και η γύρω περιοχή είναι γνωστά ως το οικοσύστημα του Αμποσέλι, μια εκτεταμένη περιοχή που εκτείνεται έως τα σύνορα με την Τανζανία και φημίζεται για την πλούσια άγρια ζωή της.

Σύμφωνα με τις αρχές, είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που καταγράφεται τόσο μεγάλης κλίμακας θνησιμότητα ελεφάντων στην περιοχή, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές επιτυχίες στην καταπολέμηση της λαθροθηρίας. Ανάμεσα στα νεκρά ζώα υπάρχουν ελέφαντες διαφορετικών ηλικιών και φύλων, γεγονός που δείχνει ότι οι θάνατοι δεν περιορίζονται σε μία μόνο οικογένεια ή πληθυσμιακή ομάδα.

Η KWS ανέφερε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα ενός μήνα, από τις 24 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία του Amboseli Trust for Elephants, οργανισμού που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των ζώων, στο οικοσύστημα του Αμποσέλι ζούσαν περισσότεροι από 2.000 ελέφαντες το 2025.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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