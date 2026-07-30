Αερόσακοι Takata: «Κλειδώνει» η λίστα των υπόπτων - Ποιοι αναμένεται να ανακριθούν

ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΦΕΑΔΗΣ, Υπουργός Μεταφορών

«Δεν έχω υπόψη μου σε ποιο πράγμα αναφέρεται το άρθρο αυτό. Δεν ξέρω από πού πηγάζουν οι πληροφορίες τους. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ δεν είχα καμία επαφή με την Αστυνομία για οποιοδήποτε θέμα»

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά το πράσινο φως που άναψε η Νομική Υπηρεσία, για τη λήψη ανακριτικών καταθέσεων. Για Κολέττα και Νικολαΐδη το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής, καταδείκνυε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, για ανθρωποκτονία ή πρόκληση θανάτου από αμέλεια και κατάχρηση εξουσίας.



Ερευνητική Επιτροπή

«Ενώ γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν για την επικινδυνότητα των αερόσακων Takata, ουσιαστικά δεν έλαβαν μέτρα για την προστασία των πολιτών, αλλά περιορίστηκαν στην κοινοποίηση επικαιροποιημένων στοιχείων στις αντιπροσωπείες των καινούργιων οχημάτων»



Παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις που είχαν λάβει από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, τις επιστολές πολιτών για την επικινδυνότητα των αερόσακων και τη διεθνή εκστρατεία ανάκλησης εκατομμυρίων οχημάτων:



Ερευνητική Επιτροπή

«Επέδειξαν ασύγγνωστη αδράνεια και αδιαφορία για εκτίμηση του κινδύνου και συνέχισαν να θεωρούν ότι η αποστολή τους περιοριζόταν στην κοινοποίηση στοιχείων, χωρίς να λάβουν μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών ή να ενημερώσουν το κοινό για τους κινδύνους»



Οι δυο πρώην διευθυντές του ΤΟΜ αποποιήθηκαν ευθυνών για τους θανάτους του 24χρονου Κυριάκου και της 19χρονης Στυλιανής αλλά και για το χάος που προκλήθηκε, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες οχήματα με ΤΑΚΑΤΑ να κυκλοφορούν μέχρι τις αρχές του 2025, χωρίς να το γνωρίζουν οι οδηγοί. Δεδομένη πάντως θεωρείται η διαθεσιμότητα του Γενικού Διευθυντή σήμερα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, Γιάννη Νικολαΐδη, με απόφαση Υπουργικού, καθώς θα ανακριθεί ποινικά, αφού προηγηθεί ενημέρωση από τον Αρχηγό Αστυνομίας.



Σύμφωνα με την εφημερίδα “Πολίτης” και ο Αλέξης Βαφεάδης μπήκε στη λίστα των ελεγχόμενων μετά την κατάθεση του πατέρα του Κυριάκου Όξινου, ότι στις 25 Απριλίου 2023 τον είχε ενημερώσει για τους κινδύνους που εγκυμονούσαν οι αερόσακοι. Ωστόσο μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2024, όταν η 19χρονη Στυλιανή Γιωργαλλή έχασε τη ζωή της είχαν μεσολαβήσει 18 μήνες, χωρίς να ληφθούν μέτρα. Η τελική απόφαση για το κατά πόσο θα ασκηθούν ποινικές διώξεις, βρίσκεται στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα.

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