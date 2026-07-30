Έκρηξη σε ορυχείο στο Πακιστάν με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς

Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η έκρηξη αποδίδεται σε συσσώρευση μεθανίου.

Ο Μουχάμαντ Ατίφ, γενικός επιθεωρητής ορυχείων στη συγκεκριμένη επαρχία, ανέφερε ότι 36 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη και προκάλεσε κατάρρευση στοών.

«Η τύχη 28 εξ αυτών αγνοείται», δήλωσε ο Ατίφ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, καθώς η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν στην περιοχή. «Ελπίζουμε να βρούμε επιζώντες, αλλά οι πιθανότητες είναι λιγοστές», ανέφερε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα