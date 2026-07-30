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ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδιά στη Σικελία: Κατέρρευσε τριώροφο κτίριο -- Πληροφορίες για τρεις τραυματίες και επτά αγνοούμενους - Βίντεο

 30.07.2026 - 22:47
Τραγωδιά στη Σικελία: Κατέρρευσε τριώροφο κτίριο -- Πληροφορίες για τρεις τραυματίες και επτά αγνοούμενους - Βίντεο

Επτά άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Το κτίριο στη συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια», ανέφερε ο δήμαρχος Φεντερίκο Μπαζίλε, συμπληρώνοντας πως ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε βίντεο

 

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