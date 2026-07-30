Τραγωδιά στη Σικελία: Κατέρρευσε τριώροφο κτίριο -- Πληροφορίες για τρεις τραυματίες και επτά αγνοούμενους - Βίντεο

ΠτΔ: Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα – Στο τραπέζι οι εξελίξεις στο Κυπριακό
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα.
Το κτίριο στη συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί.
«Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια», ανέφερε ο δήμαρχος Φεντερίκο Μπαζίλε, συμπληρώνοντας πως ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
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