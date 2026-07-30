Τραγωδιά στη Σικελία: Κατέρρευσε τριώροφο κτίριο -- Πληροφορίες για τρεις τραυματίες και επτά αγνοούμενους - Βίντεο

Το κτίριο στη συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια», ανέφερε ο δήμαρχος Φεντερίκο Μπαζίλε, συμπληρώνοντας πως ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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