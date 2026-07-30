Πάφος: 31 καταγγελίες για παράνομη χρήση ηλεκτρικών πατινιών – Κατακρατήθηκαν 23 συσκευές

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των ελέγχων προέκυψαν συνολικά 31 καταγγελίες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατακράτηση 23 Σ.Π.Κ., στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Τρεις από τις καταγγελίες αφορούσαν ιδιοκτήτες υποστατικών ενοικίασης Σ.Π.Κ., οι οποίοι φέρονται να λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τον Δήμο Πάφου. Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ενοικίαζαν και επέτρεπαν τη χρήση των Σ.Π.Κ. από ανήλικα πρόσωπα, κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Η Τροχαία Πάφου διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την προστασία των πολιτών και την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ