Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠάφος: 31 καταγγελίες για παράνομη χρήση ηλεκτρικών πατινιών – Κατακρατήθηκαν 23 συσκευές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πάφος: 31 καταγγελίες για παράνομη χρήση ηλεκτρικών πατινιών – Κατακρατήθηκαν 23 συσκευές

 30.07.2026 - 20:54
Πάφος: 31 καταγγελίες για παράνομη χρήση ηλεκτρικών πατινιών – Κατακρατήθηκαν 23 συσκευές

Συντονισμένη επιχείρηση για πάταξη της παράνομης χρήσης Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Σ.Π.Κ.) πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη μέλη της Τροχαίας Πάφου σε ολόκληρη την πόλη, υπό την επίβλεψη του επικεφαλής της επιχείρησης, Υπεύθυνου Τροχαίας Πάφου, Υπαστυνόμου Α. Τσαππή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των ελέγχων προέκυψαν συνολικά 31 καταγγελίες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατακράτηση 23 Σ.Π.Κ., στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Τρεις από τις καταγγελίες αφορούσαν ιδιοκτήτες υποστατικών ενοικίασης Σ.Π.Κ., οι οποίοι φέρονται να λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τον Δήμο Πάφου. Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ενοικίαζαν και επέτρεπαν τη χρήση των Σ.Π.Κ. από ανήλικα πρόσωπα, κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Η Τροχαία Πάφου διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την προστασία των πολιτών και την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χωρίς νερό για πέντε ώρες αυτή η περιοχή – Πότε θα γίνει η διακοπή
«Έφυγε» από τη ζωή ο πρώην βουλευτής και ιστορικό στέλεχος του ΑΚΕΛ, Νίκος Φλουρέντζου
Εξελίξεις με την απόπειρα φόνου - Οδηγούσε ενοικιαζόμενο όχημα ο 43χρονος
Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη του 24χρονου Νικόλα από το σπίτι του στη Λευκωσία - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα
Τραγωδία στον Πρωταρά: Ανασύρθηκε νεκρός 27χρονος από παραλία - Οι πρώτες πληροφορίες
Κέρδισε 35.000 ευρώ στο λαχείο, αλλά δεν μπόρεσε να τα εισπράξει: Η απίστευτη κίνηση του νεκρού συζύγου της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λύθηκε το μυστήριο με τους 15 νεκρούς ελέφαντες στην Κένυα: Δηλητηριάστηκαν από ντομάτες που είχαν ψεκαστεί με κυάνιο

 30.07.2026 - 20:36
Επόμενο άρθρο

Αερόσακοι Takata: «Κλειδώνει» η λίστα των υπόπτων - Ποιοι αναμένεται να ανακριθούν

 30.07.2026 - 21:17
ΠτΔ: Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα – Στο τραπέζι οι εξελίξεις στο Κυπριακό

ΠτΔ: Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα – Στο τραπέζι οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα – Στο τραπέζι οι εξελίξεις στο Κυπριακό

ΠτΔ: Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα – Στο τραπέζι οι εξελίξεις στο Κυπριακό

  •  30.07.2026 - 16:57
Το Ιράν προειδοποιεί την Κύπρο για τις Βρετανικές Βάσεις – Η απάντηση Κόμπου

Το Ιράν προειδοποιεί την Κύπρο για τις Βρετανικές Βάσεις – Η απάντηση Κόμπου

  •  30.07.2026 - 19:43
Ανοίγει ο δρόμος για την εκλογή Προέδρου στην ΕΔΕΚ – Η ημερομηνία της διαδικασίας

Ανοίγει ο δρόμος για την εκλογή Προέδρου στην ΕΔΕΚ – Η ημερομηνία της διαδικασίας

  •  30.07.2026 - 19:52
Αερόσακοι Takata: «Κλειδώνει» η λίστα των υπόπτων - Ποιοι αναμένεται να ανακριθούν

Αερόσακοι Takata: «Κλειδώνει» η λίστα των υπόπτων - Ποιοι αναμένεται να ανακριθούν

  •  30.07.2026 - 21:17
Θα μας «κάψει» ο καιρός: Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

Θα μας «κάψει» ο καιρός: Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

  •  30.07.2026 - 16:14
Πρόλαβαν τα χειρότερα: Διαχειρίσιμη η πυρκαγιά στο Άρσος Λεμεσού - Προχωρούν οι τελικές κατασβέσεις

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Διαχειρίσιμη η πυρκαγιά στο Άρσος Λεμεσού - Προχωρούν οι τελικές κατασβέσεις

  •  30.07.2026 - 19:04
Εξελίξεις με την απόπειρα φόνου - Οδηγούσε ενοικιαζόμενο όχημα ο 43χρονος

Εξελίξεις με την απόπειρα φόνου - Οδηγούσε ενοικιαζόμενο όχημα ο 43χρονος

  •  30.07.2026 - 16:00
Νέα στοιχεία στη δίκη του πατέρα των δύο παιδιών που ξεψύχησαν σε όχημα - Αμφισβητεί τα ευρήματα η υπεράσπιση

Νέα στοιχεία στη δίκη του πατέρα των δύο παιδιών που ξεψύχησαν σε όχημα - Αμφισβητεί τα ευρήματα η υπεράσπιση

  •  30.07.2026 - 14:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα