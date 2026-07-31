Με αυτές τις τιμές κλείνει ο Ιούλιος στα καύσιμα – Πού θα βρείτε τα φθηνότερα πρατήρια παγκύπρια

Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων (30/07), έτσι διαμορφώνονται οι τιμές με τις οποίες ολοκληρώνεται ο Ιούλιος για την αμόλυβδη βενζίνη 95 και 98 οκτανίων, καθώς και για το πετρέλαιο κίνησης.

Στην αμόλυβδη 95 οκτανίων, η μέση παγκύπρια τιμή διαμορφώνεται στα €1,535 το λίτρο, με τη χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στα €1,459 και την υψηλότερη στα €1,634 ανά λίτρο. Η διαφορά μεταξύ του φθηνότερου και του ακριβότερου πρατηρίου φτάνει τα 17,5 σεντ το λίτρο.

Στην αμόλυβδη 98 οκτανίων, η μέση τιμή ανέρχεται στα €1,604 το λίτρο, ενώ οι τιμές κυμαίνονται από €1,529 έως €1,799 το λίτρο, παρουσιάζοντας απόκλιση 27 σεντ μεταξύ της χαμηλότερης και της υψηλότερης τιμής.

Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή παγκύπρια διαμορφώνεται στα €1,663 το λίτρο. Η χαμηλότερη τιμή που καταγράφεται είναι €1,569, ενώ η υψηλότερη φτάνει τα €1,797 το λίτρο, με τη διαφορά να αγγίζει τα 22,8 σεντ ανά λίτρο.

Στους πίνακες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα πρατήρια με τις χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές για κάθε είδος καυσίμου σε ολόκληρη την Κύπρο, ώστε να επιλέξετε την πιο συμφέρουσα επιλογή για τον επόμενο ανεφοδιασμό σας.

Αμόλυβδη 95

Τιμές

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,535

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,459

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,634

Ακριβότερα πρατήρια:

Φθηνότερα πρατήρια:

Αμόλυβδη 98

Τιμές

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,604

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,529

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,799

Ακριβότερα πρατήρια:

Φθηνότερα πρατήρια:

Πετρέλαιο Κίνησης

Τιμές

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,663

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,569

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,797

Ακριβότερα πρατήρια:

Φθηνότερα πρατήρια: