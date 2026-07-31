Εορτολόγιο: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου

Του Οσίου Ευδοκίμου δικαίου και Αγίου Ιωσήφ Αριμαθαίας είναι σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν οι: Ευδόκιμος, Ευδόκιμη

Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα, Τζέσσικα

Φρειδερίκος, Φρειδερίκη

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