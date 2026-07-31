Εορτολόγιο: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου

Ο Αύγουστος που θα κρίνει το Κυπριακό - Ο Φίτο ανοίγει τον κύκλο των κρίσιμων επαφών - Βλέπει Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν
Η άφιξη στην Κύπρο του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, δεν αποτελεί ακόμη μία τυπική ευρωπαϊκή επίσκεψη. Έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία το Κυπριακό φαίνεται να επανέρχεται δυναμικά στη διεθνή ατζέντα, με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιχειρούν συντονισμένα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την πρώτη ουσιαστική πολιτική επανεκκίνηση, έπειτα από χρόνια στασιμότητας.