Ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους για τη φωτιά στο Καλό Χωριό ο Αρχηγός της ΕΦ - Έρχονται αποζημιώσεις και μέτρα

Σε δηλώσεις του, ο Αντιστράτηγος Θεοδώρου ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν ακουστεί και γραφτεί πολλά για το περιστατικό και γι’ αυτό έκρινε αναγκαίο να τοποθετηθεί δημόσια. Όπως είπε, ως Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς ζητά «ειλικρινά συγγνώμη» από τους κατοίκους των κοινοτήτων που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, σημειώνοντας ότι ήδη συζητήθηκαν με τους εκπροσώπους των κοινοτήτων μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, ώστε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτραπεί η επανάληψη ενός τέτοιου δυσάρεστου συμβάντος.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν σε βάρος του Υπουργείου Άμυνας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο «ούτε θεσμικά ούτε πρακτικά» είναι σε θέση να γνωρίζει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πολλές και ιδιαίτερα επικίνδυνες δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, η ευθύνη για το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά αποκλειστικά την Εθνική Φρουρά.

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά, ο Αντιστράτηγος Θεοδώρου εξήγησε ότι επρόκειτο για προγραμματισμένη εκπαίδευση προσωπικού που ειδικεύεται στην εξουδετέρωση εκρηκτικών, η οποία πραγματοποιούνταν σε συνεργασία με σύμμαχη χώρα και είχε προγραμματιστεί αρκετό χρονικό διάστημα πριν. Όπως είπε, η άσκηση ήταν γνωστή και στις τοπικές κοινότητες, ωστόσο το κατά πόσο έπρεπε να πραγματοποιηθεί τη συγκεκριμένη ημέρα και τι ακριβώς πήγε λάθος στο πεδίο βολής ώστε να προκληθεί η πυρκαγιά, είναι ζητήματα που θα διαλευκάνει η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο ίδιος τόνισε ακόμη ότι η Εθνική Φρουρά οφείλει να διατηρήσει το αξιόμαχό της, επισημαίνοντας πως οι απαραίτητες εκπαιδεύσεις και βολές δεν μπορούν να σταματήσουν, καθώς είναι αναγκαίες για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εκπαίδευση των νέων στρατιωτών. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ίδιος αναλαμβάνει τις ευθύνες του τόσο στις εύκολες όσο και στις δύσκολες στιγμές.

Σε σχέση με τα άμεσα μέτρα που προωθούνται, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς ανακοίνωσε ότι θα επανεξεταστούν οι πάγιες διαταγές που διέπουν τις βολές και τα όρια εντός των οποίων αυτές επιτρέπονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Εθνική Φρουρά αναλαμβάνει τη συντήρηση και τη διάνοιξη των ζωνών πυρασφάλειας γύρω από το πεδίο βολής, ενώ εξετάζεται και η εγκατάσταση μόνιμου συστήματος επιτήρησης, είτε με φυσική παρουσία προσωπικού είτε με κάμερες.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι εξετάζονται και άλλα άμεσα μέτρα, τα οποία βρίσκονται υπό συζήτηση, ενώ δεσμεύθηκε ότι στο εξής θα υπάρχει αναλυτική και έγκαιρη ενημέρωση των τοπικών αρχών για κάθε δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιείται στο πεδίο βολής.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το κατά πόσο τα νέα μέτρα θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί νωρίτερα, ο Αντιστράτηγος Θεοδώρου ανέφερε ότι η Εθνική Φρουρά εκτελεί πολλές απαιτητικές και επικίνδυνες δραστηριότητες, προσθέτοντας ότι «κάθε πάθημα μπορεί να γίνεται μάθημα», ώστε να αυστηροποιούνται οι διαδικασίες και να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η πιθανότητα επανάληψης αντίστοιχων περιστατικών.

Καταλήγοντας, επανέλαβε την απολογία του προς τους κατοίκους των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, διαβεβαιώνοντας ότι η Εθνική Φρουρά θα πράξει ό,τι είναι δυνατό για να μην επαναληφθεί παρόμοιο συμβάν.