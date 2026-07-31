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17χρονος ναυαγοσώστης έγινε ήρωας: Έσωσε 8 ανθρώπους από πνιγμό μέσα σε μία μόνο μέρα

 31.07.2026 - 12:33
17χρονος ναυαγοσώστης έγινε ήρωας: Έσωσε 8 ανθρώπους από πνιγμό μέσα σε μία μόνο μέρα

Η ιστορία του Ιταλού ναυαγοσώστη έγινε viral, αφού μέσα σε λίγες ώρες έσωσε οκτώ ανθρώπους που κινδύνεψαν να πνιγούν.

Υπάρχουν μέρες που ένας ναυαγοσώστης μπορεί να περάσει ώρες κοιτάζοντας απλώς τη θάλασσα. Και υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που μέσα σε λίγα λεπτά καλείται να πάρει αποφάσεις ζωής ή θανάτου. Μία τέτοια ημέρα έζησε ο 17χρονος Ιταλός Denis Sguera, ο οποίος κατάφερε να σώσει οκτώ ανθρώπους από βέβαιο κίνδυνο μέσα στην ίδια μέρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία της Torvaianica, κοντά στη Ρώμη, σε μια ημέρα που η θάλασσα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη. Τα κύματα ήταν έντονα, οι συνθήκες δύσκολες και στην παραλία είχε σηκωθεί κόκκινη σημαία, η οποία προειδοποιεί τους λουόμενους ότι το κολύμπι μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο.

Παρά τις προειδοποιήσεις, αρκετοί άνθρωποι αποφάσισαν να μπουν στο νερό. Η επιλογή τους όμως τους έφερε αντιμέτωπους με τα δυνατά ρεύματα και τότε ο νεαρός ναυαγοσώστης χρειάστηκε να επέμβει ξανά και ξανά.

Οκτώ διασώσεις μέσα σε λίγες ώρες

Ο Denis δεν χρειάστηκε να κάνει μία δύσκολη διάσωση. Χρειάστηκε να κάνει οκτώ. Βούτηξε στη θάλασσα επανειλημμένα, αντιμετωπίζοντας τα ίδια επικίνδυνα κύματα που απειλούσαν τους λουόμενους. Κάθε φορά κατάφερνε να φτάσει στους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί και να τους οδηγήσει με ασφάλεια πίσω στην ακτή.

Η ιστορία του έγινε γνωστή όταν μία γυναίκα δημοσίευσε στο Facebook ένα μήνυμα στο οποίο περιέγραφε την προσπάθειά του, αλλά ταυτόχρονα εξέφραζε την αγανάκτησή της για όσους αγνόησαν την κόκκινη σημαία.

«Οκτώ. Το καταλαβαίνετε ή όχι;» έγραψε χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει τον τεράστιο κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκε ο 17χρονος για ανθρώπους που δεν ακολούθησαν τις οδηγίες ασφαλείας.

«Ήρωας» στα μάτια χιλιάδων ανθρώπων

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral και χιλιάδες χρήστες αποθέωσαν τον Denis για το θάρρος και την ψυχραιμία του. Πολλοί υπογράμμισαν ότι πίσω από κάθε διάσωση υπάρχει ένας άνθρωπος που ρισκάρει τη δική του ζωή για να προστατεύσει κάποιον άγνωστο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αγωνία των γονιών του, οι οποίοι γνωρίζουν ότι κάθε μέρα ο γιος τους βρίσκεται σε μια θέση όπου μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσει ακραίες καταστάσεις.

Ο ίδιος ο Denis, πάντως, συνέχισε κανονικά τη δουλειά του τις επόμενες ημέρες, παραμένοντας συγκεντρωμένος στο καθήκον του και έχοντας συνεχώς το βλέμμα του στραμμένο στη θάλασσα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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