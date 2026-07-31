«Κλειδώνουν» οι αλλαγές: Από στιγμή σε στιγμή ο ανασχηματισμός - Οι τελικές αποφάσεις του ΠτΔ για αυτούς που έρχονται και φεύγουν

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τελευταίες πολιτικές εκκρεμότητες διευθετήθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Γραμματείας του ΔΗΚΟ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τόσο τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο Υπουργικό Συμβούλιο όσο και οι διορισμοί στα Διοικητικά Συμβούλια των Ημικρατικών Οργανισμών.

Ενισχυμένη παρουσία του ΔΗΚΟ

Όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον τρία πρόσωπα που προέρχονται από το ΔΗΚΟ θεωρείται ότι έχουν «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους στο νέο κυβερνητικό σχήμα, γεγονός που ενισχύει την εκπροσώπηση του κόμματος στην κυβέρνηση.

Σε ό,τι αφορά τις αποχωρήσεις, δεδομένη θεωρείται πλέον η έξοδος της υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου. Η ίδια έχει αποδεχθεί τον διορισμό της στη δημόσια εκπαίδευση, ενώ η αποχώρησή της από την κυβέρνηση είχε επιβεβαιωθεί προ ημερών και από τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι από τον προσεχή Σεπτέμβριο θα αναλάβει καθήκοντα εκπαιδευτικού στο Γυμνάσιο Δροσιάς στη Λάρνακα.

Στη λίστα των προσώπων που φέρονται να βρίσκονται εκτός του νέου κυβερνητικού σχήματος περιλαμβάνονται ακόμη ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής και η υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου. Ωστόσο, για ορισμένες από τις περιπτώσεις αυτές παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο ανατροπών, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι διατηρεί μέχρι τέλους τις τελικές του αποφάσεις.

Καμία επαφή με την ΕΔΕΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία με την ΕΔΕΚ σε σχέση με τον επικείμενο ανασχηματισμό.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο θα συμμετάσχουν και δύο πρόσωπα που προέρχονται από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Πρόκειται, ωστόσο, για επιλογές που δεν ανήκουν στην πρώτη γραμμή του κόμματος και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερες εσωκομματικές αντιδράσεις.

Πιθανές εσωτερικές μετακινήσεις

Πέραν των νέων προσώπων που αναμένεται να εισέλθουν στην κυβέρνηση, στο τραπέζι βρίσκονται και σενάρια για εσωτερικές ανακατατάξεις μεταξύ υπουργών. Οι σχεδιασμοί αυτοί συνδέονται με τη συνολική δομή του νέου κυβερνητικού σχήματος και τις ισορροπίες που επιδιώκει να διαμορφώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσα από την κατανομή των χαρτοφυλακίων.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επέλεξε να μεταθέσει τον ανασχηματισμό μέχρι την ολοκλήρωση της πρόσφατης πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για το Κυπριακό, προκειμένου να μην επηρεαστεί η διπλωματική διαδικασία από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις.

Εκτός απροόπτου το νέο Υπουργικό Συμβούλιο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το κυβερνητικό σχήμα με το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σκοπεύει να πορευθεί μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του και τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.