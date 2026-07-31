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Υπουργείο Δικαιοσύνης: «Σοβαρές παραβάσεις» οδήγησαν στην απόλυση Μαλτέζου

 31.07.2026 - 14:34
Υπουργείο Δικαιοσύνης: «Σοβαρές παραβάσεις» οδήγησαν στην απόλυση Μαλτέζου

Στην απόλυση του Αντιπροέδρου της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Γιώργου Μαλτέζου, προχώρησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η απόφαση λήφθηκε μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης πειθαρχικής διαδικασίας και την αξιολόγηση των στοιχείων της υπόθεσης.

Ο κ. Μαλτέζος και η Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ είχαν το τελευταίο διάστημα εκφράσει διαφωνίες με τη Διεύθυνση των Φυλακών και το Υπουργείο για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Φυλακών.

Όσα ισχυρίζεται το Υπουργείο: 

Σε σχέση με τον τερματισμό της απασχόλησης δεσμοφύλακα αορίστου χρόνου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διευκρινίζει ότι η σχετική απόφαση λήφθηκε κατόπιν ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης πειθαρχικής διαδικασίας, στη βάση του πορίσματος της πειθαρχικής έρευνας και της αξιολόγησης του συνόλου των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον του Υπουργού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, διαπιστώθηκε επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση προς υπηρεσιακές οδηγίες και αποφάσεις της Διεύθυνσης του Τμήματος Φυλακών. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω δεσμοφύλακας απουσίαζε συστηματικά από τα καθήκοντά του κατά συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής, παρά τις επανειλημμένες γραπτές και προφορικές υποδείξεις που του είχαν γίνει.

Οι εν λόγω απουσίες επηρέασαν τη στελέχωση και την κατανομή των υπηρεσιακών βαρδιών, επιβάρυναν το υπόλοιπο προσωπικό και δημιούργησαν δυσχέρειες στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Τμήματος Φυλακών.

Με βάση τα ευρήματα της πειθαρχικής έρευνας, κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά συνιστούσε σοβαρή παράβαση των υπηρεσιακών υποχρεώσεων του δεσμοφύλακα, καθώς και επαναλαμβανόμενη άρνηση συμμόρφωσης προς νόμιμες οδηγίες της διοίκησης, γεγονός που επηρέαζε την πειθαρχία και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Κατόπιν αυτών, και ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αποφάσισε τον τερματισμό της απασχόλησης του συγκεκριμένου δεσμοφύλακα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση της πειθαρχίας, της ισότιμης μεταχείρισης του προσωπικού και της απρόσκοπτης λειτουργίας του Τμήματος Φυλακών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος.

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