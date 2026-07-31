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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανάκληση προϊόντος ΜΙΤΣΙΔΗΣ – Εντοπίστηκε μούχλα σε συγκεκριμένη παρτίδα Tortellini Prosciutto

 31.07.2026 - 15:31
Ανάκληση προϊόντος ΜΙΤΣΙΔΗΣ – Εντοπίστηκε μούχλα σε συγκεκριμένη παρτίδα Tortellini Prosciutto

Η εταιρεία ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, στο πλαίσιο των διαδικασιών που εφαρμόζει για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων της, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι προχωρεί σε ανάκληση του προϊόντος ΜΙΤΣΙΔΗΣ, Tortellini Prosciutto.

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένη παρτίδα του προϊόντος, στην οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη ευρωτίασης (μούχλα).

Στοιχεία προϊόντος:

• Προϊόν: Tortellini Prosciutto
• Συσκευασία: 250 g
• Παρτίδα (Lot): L0079
• Ημερομηνία λήξης: 02/2027

Παρακαλούνται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Παρακαλούνται επίσης να το επιστρέψουν στο σημείο από όπου το προμηθεύτηκαν ή να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για οδηγίες σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος.

Η εταιρεία έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά και διερευνά το περιστατικό σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφάλειας και ποιότητας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με:

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Τηλ: 22572020
E-mail : [email protected]

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