Έρχιουρμαν σε Φίτο: «Χρειαζόμαστε ΜΟΕ και με την ΕΕ»

Σε γραπτή δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι μετέφερε στον κ. Φίτο τη θέση πως οι πρόσφατες, κατά την έκφρασή του, «μονομερείς και μεροληπτικές στάσεις, συμπεριφορές και αποφάσεις» θεσμών της ΕΕ, κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν κλονίσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των Τουρκοκυπρίων προς την Ένωση.

Όπως ανέφερε, επανέλαβε στον Ευρωπαίο αξιωματούχο τη θέση που η τουρκοκυπριακή πλευρά μεταφέρει εδώ και καιρό προς θεσμούς και κράτη μέλη της ΕΕ, ότι «χρειαζόμαστε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όχι μόνο με την ελληνοκυπριακή ηγεσία, αλλά και με την ΕΕ».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστήριξε ακόμη ότι, για λόγους που, όπως είπε, «είναι γνωστοί σε όλους», η ΕΕ δεν μπορεί να συμμετέχει ως μέρος σε ένα ενδεχόμενο τραπέζι διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι εφόσον η Ένωση επιθυμεί να συμβάλει σε μια δίκαιη και μόνιμη λύση στο νησί, «μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συνδέονται με την ΕΕ».

Σύμφωνα με τον κ. Έρχιουρμαν, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν η «εφαρμογή χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση» του Κανονισμού για το Απευθείας Εμπόριο, τα προβλήματα που, κατά την τουρκοκυπριακή πλευρά, παρουσιάζονται στην εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ιδιότητα των Τουρκοκυπρίων ως πολιτών της ΕΕ και το περιουσιακό.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε επίσης ότι έθεσε το ζήτημα της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων, υποστηρίζοντας ότι «έχει προ πολλού έρθει η ώρα να τερματιστεί».

«Πρέπει να αρθούν επειγόντως όλα τα εμπόδια που βρίσκονται μπροστά από τη συμμετοχή του λαού μας και ιδιαίτερα των παιδιών μας στη διεθνή κοινότητα», ανέφερε ο κ. Έρχιουρμαν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ