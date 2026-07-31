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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Εντοπίστηκε σε τρία σημεία του δρόμου η φωτιά στη Κόσιη - «Βλέπουν» εμπρησμό οι Αρχές

 31.07.2026 - 15:19
Πρόλαβαν τα χειρότερα: Εντοπίστηκε σε τρία σημεία του δρόμου η φωτιά στη Κόσιη - «Βλέπουν» εμπρησμό οι Αρχές

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Κόσιης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Δασών, ο οποίος ανέφερε ότι τα στοιχεία δείχνουν εμπρηστική ενέργεια.

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Όπως ανέφερε, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε σε τρία διαφορετικά σημεία κατά μήκος του δρόμου, γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις για κακόβουλη ενέργεια.

Η πυρκαγιά εντοπίστηκε στις 13:18 από παρατηρητήριο του Τμήματος Δασών και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

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Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις του Τμήματος Δασών με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στη μάχη για περιορισμό της φωτιάς συμμετείχαν και πτητικά μέσα πυρόσβεσης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την επιτήρηση της περιοχής, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

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