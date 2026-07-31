Νέα απάτη: Επιτήδειοι παριστάνουν την Αστυνομία Κύπρου μέσω SMS - Τι ζητούν

Στα μηνύματα υπάρχει σύνδεσμος με τον οποίο οι επιτήδειοι καλούν ανυποψίαστους πολίτες όπως τον ανοίξουν για να προχωρήσουν σε πληρωμή εξωδίκου, με πρόθεση την απόσπαση προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων και χρημάτων.

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι τα μηνύματα είναι πλαστά και δεν έχουν καμία σχέση με την Αστυνομία Κύπρου.

Συμβουλές Προστασίας: