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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα απάτη: Επιτήδειοι παριστάνουν την Αστυνομία Κύπρου μέσω SMS - Τι ζητούν

 31.07.2026 - 15:02
Νέα απάτη: Επιτήδειοι παριστάνουν την Αστυνομία Κύπρου μέσω SMS - Τι ζητούν

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση σε περιστατικά εξαπάτησης πολιτών μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) στο κινητό, παριστάνοντας ψευδώς την Αστυνομία Κύπρου.

Στα μηνύματα υπάρχει σύνδεσμος με τον οποίο οι επιτήδειοι καλούν ανυποψίαστους πολίτες όπως τον ανοίξουν για να προχωρήσουν σε πληρωμή εξωδίκου, με πρόθεση την απόσπαση προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων και χρημάτων.

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι τα μηνύματα είναι πλαστά και δεν έχουν καμία σχέση με την Αστυνομία Κύπρου.

Συμβουλές Προστασίας:

  • Μην ανοίγετε συνδέσμους (links): Αποφύγετε να πατάτε σε συνδέσμους που σας αποστέλλονται μέσω SMS, email ή εφαρμογών συνομιλίας από άγνωστους ή ύποπτους αποστολείς.
  • Μην καταχωρείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες ιστοσελίδες.
  • Για σκοπούς επιβεβαίωσης οποιασδήποτε εκκρεμότητας με την Αστυνομία, το κοινό προτρέπεται όπως επικοινωνεί με τα γνωστά κανάλια επικοινωνίας που διαθέτει η Αστυνομία.

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