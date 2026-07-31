Νέα απάτη: Επιτήδειοι παριστάνουν την Αστυνομία Κύπρου μέσω SMS - Τι ζητούν

Στα μηνύματα υπάρχει σύνδεσμος με τον οποίο οι επιτήδειοι καλούν ανυποψίαστους πολίτες όπως τον ανοίξουν για να προχωρήσουν σε πληρωμή εξωδίκου, με πρόθεση την απόσπαση προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων και χρημάτων.
Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι τα μηνύματα είναι πλαστά και δεν έχουν καμία σχέση με την Αστυνομία Κύπρου.
Συμβουλές Προστασίας:
- Μην ανοίγετε συνδέσμους (links): Αποφύγετε να πατάτε σε συνδέσμους που σας αποστέλλονται μέσω SMS, email ή εφαρμογών συνομιλίας από άγνωστους ή ύποπτους αποστολείς.
- Μην καταχωρείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες ιστοσελίδες.
- Για σκοπούς επιβεβαίωσης οποιασδήποτε εκκρεμότητας με την Αστυνομία, το κοινό προτρέπεται όπως επικοινωνεί με τα γνωστά κανάλια επικοινωνίας που διαθέτει η Αστυνομία.