ΙΣΟΤΗΤΑ: «Παράνομη η απόλυση συνδικαλιστή δεσμοφύλακα» – Στο στόχαστρο το Υπουργείο

Σε ανακοίνωσή της, η Συντεχνία υποστηρίζει ότι η απόλυση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου, είναι «έκδηλα παράνομη», καθώς, όπως αναφέρει, ο κ. Μαλτέζος απολύθηκε αυθημερόν, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

Ο Γεώργιος Μαλτέζος κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου και Εκπροσώπου Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων, ενώ είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΣΟΤΗΤΑΣ.

Σύμφωνα με τη Συντεχνία, στην αιτιολόγηση της απόφασης αναφέρεται ότι η συμπεριφορά του «δύναται να λειτουργήσει ως πρότυπο ή να καλλιεργήσει αντίστοιχες αντιλήψεις και πρακτικές μεταξύ άλλων μελών του προσωπικού».

Παράλληλα, η ΙΣΟΤΗΤΑ συνδέει χρονικά την απόλυση με τη Συλλογική Καταγγελία υπ' αριθμόν 264/2026, η οποία εκκρεμεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όπως σημειώνει, μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα, στις 28 Ιουλίου, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε καταθέσει τις παρατηρήσεις της επί της καταγγελίας, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν είχε καταδειχθεί κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης και ότι η εκκρεμής πειθαρχική διαδικασία παρείχε τις αναγκαίες εγγυήσεις.