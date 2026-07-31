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ΔΙΕΘΝΗ

Διαθέσιμα για όλους στις ΗΠΑ τα «πατριωτικά διαβατήρια» με το πρόσωπο του Τραμπ

 31.07.2026 - 19:10
Διαθέσιμα για όλους στις ΗΠΑ τα «πατριωτικά διαβατήρια» με το πρόσωπο του Τραμπ

Οι Αμερικανοί που δεν κατοικούν στην Ουάσινγκτον θα μπορούν σύντομα να αποκτήσουν συλλεκτικά διαβατήρια τα οποία φέρουν τη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και τιμούν την 250ή επέτειο από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τα 27 γραφεία έκδοσης διαβατηρίων σε ολόκληρη τη χώρα θα αρχίσουν να εκδίδουν τα ειδικά διαβατήρια από τον Αύγουστο. Μέχρι τώρα ήταν διαθέσιμα μόνο στο γραφείο της Ουάσιγκτον για όσους υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως.

Σε μια εσωτερική σελίδα του διαβατηρίου υπάρχει ένα πορτρέτο του Αμερικανού προέδρου, του πρώτου εν ζωή προέδρου που εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο, αναφέρει ο Guardian.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να εκδώσει περισσότερα από 250.000 διαβατήρια σε εθνικό επίπεδο και τα έχει ονομάσει «διαβατήρια πατριωτών».

Είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα προσθήκης του ονόματος και της εικόνας του Τραμπ σε κτίρια, έγγραφα και άλλα ιδιαίτερα εμφανή σημεία. Μεταξύ άλλων, η εικόνα του βρίσκεται σε αναμνηστικό, επίχρυσο νόμισμα, ενώ γίνονται προσπάθειες να τοποθετηθεί η υπογραφή του σε όλα τα νέα χαρτονομίσματα των ΗΠΑ (επίσης πρωτιά για εν ενεργεία πρόεδρο).

Φυσικά υπάρχουν και οι χρυσές και επίχρυσες λεπτομέρειες που τόσο πολύ αρέσουν στον πρόεδρο: Το αναμνηστικό διαβατήριο φέρει τη φωτογραφία του Τραμπ πάνω από μια χρυσή αποτύπωση της υπογραφής του σε εσωτερική σελίδα, ενώ στο εξώφυλλο αναγράφονται οι λέξεις «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» με έντονη χρυσή γραφή. Επιπλέον, στο κάτω μέρος του οπισθόφυλλου υπάρχει μια μικρή χρυσή πλαστικοποιημένη αμερικανική σημαία, με τον αριθμό 250 περικυκλωμένο από αστέρια.

Οι μόνοι πρόεδροι που απεικονίζονται στα σημερινά αμερικανικά διαβατήρια βρίσκονται σε μια διπλή σελίδα που αναπαριστά το γλυπτό στην πλαγιά του όρους Ράσμορ στη Νότια Ντακότα, με τις μορφές του Τζορτζ Ουάσινγκτον, του Τόμας Τζέφερσον, του Θεόδωρου Ρούσβελτ και του Αβραάμ Λίνκολν.

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