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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναμέναμε όλη μέρα τον ανασχηματισμό… αλλά οι ανακοινώσεις παίρνουν νέα παράταση- Οι τελευταίες πινελιές του Χριστοδουλίδη και τα ονόματα που «κλειδώνουν»

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 31.07.2026 - 19:37
Αναμέναμε όλη μέρα τον ανασχηματισμό… αλλά οι ανακοινώσεις παίρνουν νέα παράταση- Οι τελευταίες πινελιές του Χριστοδουλίδη και τα ονόματα που «κλειδώνουν»

Η αναμονή για τον πολυσυζητημένο ανασχηματισμό της κυβέρνησης παρατείνεται, καθώς παρά τις προσδοκίες για ανακοινώσεις εντός της ημέρας, αυτές τελικά μετατίθενται για αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνεχίζει να βάζει τις τελευταίες πινελιές στο νέο κυβερνητικό σχήμα, προχωρώντας στις τελικές του αποφάσεις.

Παρότι η επίσημη ανακοίνωση καθυστερεί, οι βασικές κινήσεις φαίνεται να έχουν σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, με αλλαγές τόσο σε πρόσωπα όσο και σε χαρτοφυλάκια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Τίνα Παύλου, η οποία ήταν αριστίνδην υποψήφια βουλευτής Λευκωσίας με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, είναι το πρόσωπο που ακούγεται πιο έντονα για το Υπουργείο Υγείας. Μια τέτοια επιλογή θα ερμηνευόταν και ως πολιτικό άνοιγμα του Νίκου Χριστοδουλίδη, προς τον χώρο του ΔΗΣΥ.Η ενδεχόμενη τοποθέτησή της στο Υπουργείο Υγείας φέρνει, σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη στο Υπουργείο Μεταφορών, θέση από την οποία αναμένεται να αποχωρήσει ο Αλέξης Βαφεάδης.

Στο κυβερνητικό σχήμα φαίνεται επίσης να εισέρχεται η Εύη Τσολάκη, στέλεχος του ΔΗΚΟ και υποψήφια βουλευτής Λεμεσού, στις τελευταίες εκλογές, με τις πληροφορίες να τη φέρνουν στο Υφυπουργείο Πρόνοιας. Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, η Κλέα Παπαέλληνα, μετακινείται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, αντικαθιστώντας τη Βασιλική Κασσιανίδου.

Την ίδια ώρα, για το Υπουργείο Γεωργίας, μετά την αποχώρηση της Μαρίας Παναγιώτου, ακούγεται έντονα το όνομα του τέως βουλευτή Αμμοχώστου του ΔΗΚΟ, Χρίστου Σενέκη. Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ο Παναγιώτης Παλατές, προορίζεται για τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, εξέλιξη που αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα αναλάβει τη θέση του Επιτρόπου του Πολίτη. Αντίθετα, τα σενάρια που ήθελαν τον Χρίστο Αγγελίδη να αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα να παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του μέλλοντος του Κώστα Κουμή.

 Το μόνο βέβαιο, προς το παρόν, είναι ότι ο ανασχηματισμός δεν ανακοινώθηκε ούτε σήμερα, παρά το κλίμα προσμονής που επικρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο Πρόεδρος, φαίνεται να επιδιώκει να κλείσει και τις τελευταίες εκκρεμότητες πριν δώσει στη δημοσιότητα τη νέα σύνθεση της κυβέρνησής του, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται τις επόμενες ώρες.

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