Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣφοδρή επίθεση Καρούσου για Παύλου και Αγγελίδη: «Δεν έπρεπε να αποδεχθούν τον διορισμό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Καρούσου για Παύλου και Αγγελίδη: «Δεν έπρεπε να αποδεχθούν τον διορισμό»

 31.07.2026 - 20:13
Σφοδρή επίθεση Καρούσου για Παύλου και Αγγελίδη: «Δεν έπρεπε να αποδεχθούν τον διορισμό»

Εντονη αντίδραση Γιάννη Καρούσου, Αντιπροέδρου ΔΗΣΥ για τα σενάρια υπουργοποίησης Τίνας Παύλου και Χρήστου Αγγελίδη. Ήταν υποψήφιοι του ΔΗΣΥ στις βουλευτικές.

Αυτούσια η ανάρτηση:
 
Η ιστορία θυμάται αυτούς που έμειναν πιστοί στις αξίες τους, όχι αυτούς που τις αντάλλαξαν.
Κατά την άποψή μου, τα δύο στελέχη του ΔΗ.ΣΥ. δεν θα έπρεπε να είχαν αποδεχθεί τον διορισμό, όπως και ο Πρόεδρος δεν θα έπρεπε να είχε απευθυνθεί σε στελέχη ενός κόμματος που βρίσκεται στην αντιπολίτευση.
Πάνω απ’ όλα, όφειλαν να σεβαστούν τους χιλιάδες ψηφοφόρους του ΔΗ.ΣΥ. που τους εμπιστεύτηκαν στις πρόσφατες βουλευτικές και ευρωεκλογές, καθώς και τις αρχές και τις αξίες που οι ίδιοι εκπροσωπούσαν όταν ζητούσαν την ψήφο τους.
Ο σεβασμός δεν αγοράζεται. Κερδίζεται.
 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εργατικό ατύχημα: Ανατράπηκε βαρύ όχημα και εγκλωβίστηκε υπάλληλος - Στο Νοσοκομείο τέσσερα πρόσωπα
Άγριος ξυλοδαρμός οπαδού με διακριτικά της ΑΕΚ από τους οργανωμένους της Μπεϊτάρ - Δείτε βίντεο
Από ταλέντο στο ποδόσφαιρο... εκτελεστής - 19χρονος στρατολογήθηκε για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου 25 χιλιάδων ευρώ
Πέθανε ο Περικλής Περικλέους: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας
Δίκη Φαίδωνος: Τι μπορεί να προκύψει με την κατάθεση της παραπονούμενης - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία
Νέα εκτόξευση του ποσού στο Τζόκερ μετά το τζακποτ - Πόσα θα μοιράσει η επόμενη κλήρωση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αναμέναμε όλη μέρα τον ανασχηματισμό… αλλά οι ανακοινώσεις παίρνουν νέα παράταση- Οι τελευταίες πινελιές του Χριστοδουλίδη και τα ονόματα που «κλειδώνουν»

 31.07.2026 - 19:37
Επόμενο άρθρο

Το μήνυμα Γκουτέρες από τη Νέα Υόρκη: «Αυτή τη φορά η 5+1 πρέπει να οδηγήσει σε λύση»

 31.07.2026 - 20:38
Αναμέναμε όλη μέρα τον ανασχηματισμό… αλλά οι ανακοινώσεις παίρνουν νέα παράταση- Οι τελευταίες πινελιές του Χριστοδουλίδη και τα ονόματα που «κλειδώνουν»

Αναμέναμε όλη μέρα τον ανασχηματισμό… αλλά οι ανακοινώσεις παίρνουν νέα παράταση- Οι τελευταίες πινελιές του Χριστοδουλίδη και τα ονόματα που «κλειδώνουν»

Η αναμονή για τον πολυσυζητημένο ανασχηματισμό της κυβέρνησης παρατείνεται, καθώς παρά τις προσδοκίες για ανακοινώσεις εντός της ημέρας, αυτές τελικά μετατίθενται για αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνεχίζει να βάζει τις τελευταίες πινελιές στο νέο κυβερνητικό σχήμα, προχωρώντας στις τελικές του αποφάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αναμέναμε όλη μέρα τον ανασχηματισμό… αλλά οι ανακοινώσεις παίρνουν νέα παράταση- Οι τελευταίες πινελιές του Χριστοδουλίδη και τα ονόματα που «κλειδώνουν»

Αναμέναμε όλη μέρα τον ανασχηματισμό… αλλά οι ανακοινώσεις παίρνουν νέα παράταση- Οι τελευταίες πινελιές του Χριστοδουλίδη και τα ονόματα που «κλειδώνουν»

  •  31.07.2026 - 19:37
Σφοδρή επίθεση Καρούσου για Παύλου και Αγγελίδη: «Δεν έπρεπε να αποδεχθούν τον διορισμό»

Σφοδρή επίθεση Καρούσου για Παύλου και Αγγελίδη: «Δεν έπρεπε να αποδεχθούν τον διορισμό»

  •  31.07.2026 - 20:13
Ραφαέλε Φίτο: Η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στις προσπάθειες του ΟΗΕ για το Κυπριακό

Ραφαέλε Φίτο: Η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στις προσπάθειες του ΟΗΕ για το Κυπριακό

  •  31.07.2026 - 17:17
Τίτλοι τέλους για τη θητεία της Ραουνά – Παρέδωσε την Έκθεση Πεπραγμένων στον Πρόεδρο

Τίτλοι τέλους για τη θητεία της Ραουνά – Παρέδωσε την Έκθεση Πεπραγμένων στον Πρόεδρο

  •  31.07.2026 - 17:50
Παρέλαβε και δεύτερο πυροσβεστικό αεροσκάφος η Κύπρος: Ενισχύεται ο στόλος αεροπυρόσβεσης

Παρέλαβε και δεύτερο πυροσβεστικό αεροσκάφος η Κύπρος: Ενισχύεται ο στόλος αεροπυρόσβεσης

  •  31.07.2026 - 18:37
ΙΣΟΤΗΤΑ: «Παράνομη η απόλυση συνδικαλιστή δεσμοφύλακα» – Στο στόχαστρο το Υπουργείο

ΙΣΟΤΗΤΑ: «Παράνομη η απόλυση συνδικαλιστή δεσμοφύλακα» – Στο στόχαστρο το Υπουργείο

  •  31.07.2026 - 18:45
Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη: Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη: Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  31.07.2026 - 16:11
Σκέψου να φιγουράρει το όνομά σου στην ταυτότητα του ηλίθιου παιδιού σου 

Σκέψου να φιγουράρει το όνομά σου στην ταυτότητα του ηλίθιου παιδιού σου 

  •  31.07.2026 - 12:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα