Σφοδρή επίθεση Καρούσου για Παύλου και Αγγελίδη: «Δεν έπρεπε να αποδεχθούν τον διορισμό»

Η ιστορία θυμάται αυτούς που έμειναν πιστοί στις αξίες τους, όχι αυτούς που τις αντάλλαξαν.

Κατά την άποψή μου, τα δύο στελέχη του ΔΗ.ΣΥ. δεν θα έπρεπε να είχαν αποδεχθεί τον διορισμό, όπως και ο Πρόεδρος δεν θα έπρεπε να είχε απευθυνθεί σε στελέχη ενός κόμματος που βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Πάνω απ’ όλα, όφειλαν να σεβαστούν τους χιλιάδες ψηφοφόρους του ΔΗ.ΣΥ. που τους εμπιστεύτηκαν στις πρόσφατες βουλευτικές και ευρωεκλογές, καθώς και τις αρχές και τις αξίες που οι ίδιοι εκπροσωπούσαν όταν ζητούσαν την ψήφο τους.