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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε τρίωρη διαμαρτυρία κατεβαίνει ο Δήμος Στροβόλου: «Όχι» στη μεταφορά του κόστους στους δημότες

 31.07.2026 - 20:58
Σε τρίωρη διαμαρτυρία κατεβαίνει ο Δήμος Στροβόλου: «Όχι» στη μεταφορά του κόστους στους δημότες

Σε τρίωρη ειρηνική διαμαρτυρία ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει ο Δήμος Στροβόλου τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, σε ένδειξη αντίδρασης για την επέμβαση του κεντρικού κράτους στην αρχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα στην αρχή της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων.

Η τρίωρη διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου 2026 από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ., στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Μεγάρου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει σύσσωμο στη διαμαρτυρία και καλεί όσους δημοτικούς υπαλλήλους, εργάτες και προσωπικό επιθυμούν, ελεύθερα και εθελοντικά, να παρευρεθούν και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος αναφέρει ότι «το Κράτος να ενισχύσει, ως οφείλει, ουσιαστικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδίως μέσω επαρκούς και δίκαιης κρατικής χορηγίας, επιχειρεί να μεταφέρει το οικονομικό βάρος στους ίδιους τους Δήμους και, τελικά, στους δημότες».

Προσθέτει ότι «με τη στάση του, τις ενέργειες, τοποθετήσεις και παραλείψεις του, το κεντρικό Κράτος καλεί τους Δήμους να αυξήσουν τέλη και επιβαρύνσεις προς τους δημότες, κάτι που οι Δήμοι δεν επιθυμούν, δεν θεωρούν δίκαιο και δεν αποδέχονται ως ορθή λύση, αφού οι δημότες δεν πρέπει να καταστούν οι τελικοί αποδέκτες της ανεπαρκούς κρατικής στήριξης προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ο Δήμος σημειώνει ότι «θα μεριμνήσει, κατά το δυνατόν, για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του και για την εξυπηρέτηση επειγουσών ή ουσιωδών αναγκών των δημοτών κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας» και καλεί τους δημότες που προτίθενται να εξυπηρετηθούν στο Δημοτικό Μέγαρο να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους πριν ή μετά το διάστημα από τις 9:00 π.μ. έως τις 12:00 μ. κατά το οποίο θα πραγματοποιείται η διαμαρτυρία.

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