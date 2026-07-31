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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμα Γκουτέρες από τη Νέα Υόρκη: «Αυτή τη φορά η 5+1 πρέπει να οδηγήσει σε λύση»

 31.07.2026 - 20:38
Το μήνυμα Γκουτέρες από τη Νέα Υόρκη: «Αυτή τη φορά η 5+1 πρέπει να οδηγήσει σε λύση»

Θα εργαστούμε σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές στην Κύπρο και τις εγγυήτριες δυνάμεις ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επιτυχία μιας νέας άτυπης συνάντησης 5+1, δήλωσε την Παρασκευή ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γκουτέρες  είπε πως «η επίσκεψή μου στην Κύπρο έδειξε ότι σε μια περιοχή που αλλάζει ταχύτατα και γίνεται ολοένα και πιο ασταθής, η αναζήτηση λύσεων είναι πιο επείγουσα από ποτέ».

Πρόσθεσε πως «με βάση τις συζητήσεις μας για την πορεία προς τα εμπρός, αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω ακόμη μία συνάντηση 5+1, έπειτα από επαρκή προετοιμασία σε ό,τι αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί».

Απαντώντας σε ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, σχετικά με το τι εννοεί με τον όρο ουσιαστική και επαρκής προετοιμασία για τη συνάντηση 5+1, ο ΓΓ ΟΗΕ απάντησε: «Εννοώ ακριβώς αυτό. Είχαμε αρκετές συναντήσεις σε σχήμα 5+1 οι οποίες δεν μπόρεσαν να καταλήξουν επειδή δεν είχαν προετοιμαστεί καλά. Αυτή τη φορά, πρέπει να προετοιμάσουμε καλά την επόμενη συνάντηση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα οδηγήσει στη λύση», απάντησε ο Γενικός Γραμματέας.

«Θα εργαστούμε σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές και τις εγγυήτριες δυνάμεις, ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επιτυχία της συνάντησης», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας.

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