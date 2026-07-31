Συναγερμός στον Στρόβολο: Φωτιά σε μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Όπως ανέφερε, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο μεγάλες μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίες ήταν αποθηκευμένες μέσα σε μεταλλική κλειστή κατασκευή (υποστατικό) που βρισκόταν σε ανοιχτό οικόπεδο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην απαιτούμενη αντιμετώπιση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, περιορίζοντας το περιστατικό χωρίς να επεκταθεί.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, η περαιτέρω διαχείριση των μπαταριών θα γίνει από τον ιδιοκτήτη του χώρου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, λόγω της φύσης των υλικών.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά.