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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τίτλοι τέλους για τη θητεία της Ραουνά – Παρέδωσε την Έκθεση Πεπραγμένων στον Πρόεδρο

 31.07.2026 - 17:31
Τίτλοι τέλους για τη θητεία της Ραουνά – Παρέδωσε την Έκθεση Πεπραγμένων στον Πρόεδρο

Η Κυπριακή Προεδρία μάς έκανε περήφανους, ανέφερε την Παρασκευή σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, η οποία παρέδωσε την Έκθεση Πεπραγμένων της Κυπριακής Προεδρίας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«'Κύριε Πρόεδρε, έχω πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που αναλαμβάνω και της μεγάλης σημασίας της αποστολής που μου ανατίθεται. Θα εργαστώ άοκνα για να σταθώ αντάξια της εμπιστοσύνης σας, αντάξια της οφειλής προς την Κύπρο μας'. Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε, πριν από δυόμισι χρόνια, το ταξίδι της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε η κ. Ραουνά, προσθέτοντας ότι σήμερα, με την παράδοση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Έκθεσης Πεπραγμένων της Κυπριακής Προεδρίας, αυτή η διαδρομή ολοκληρώνεται.

«Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και για την ύψιστη τιμή να υπηρετήσω τον τόπο. Η Κυπριακή Προεδρία μάς έκανε περήφανους», κατέληξε.

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