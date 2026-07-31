«Απαράδεκτο το προσχέδιο συμφωνίας με τη Χαμάς», λέει ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, απέρριψε το προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας για τον πόλεμο στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς το «απαράδεκτο για το Ισραήλ».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπεν-Γκβιρ υποστήριξε ότι μια συμφωνία που προβλέπει τη διακοπή των στοχευμένων δολοφονιών στελεχών της Χαμάς ισοδυναμεί με το να επιτραπεί στην οργάνωση να ανασυνταχθεί και να προετοιμάσει νέα επίθεση.

«Η διακοπή των στοχευμένων εξουδετερώσεων των μελών της Χαμάς σημαίνει ότι της δίνεται η δυνατότητα να οργανώσει την επόμενη σφαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επέμεινε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να συνεχιστούν, προσθέτοντας πως θα πρέπει να προωθηθεί η μετανάστευση από την περιοχή και ότι το Ισραήλ οφείλει να πετύχει ξεκάθαρη νίκη.

Αϊζενκότ: «Θα πρόκειται για πλήρη αποτυχία»

טיוטת ההסכם שפרסמה "מועצת השלום" אינה מקובלת על ישראל.



אחרי טבח 7.10, דמו של כל איש חמאס בראשו - ולכן התחייבות להפסיק את החיסולים של מרצחי ארגון הטרור כמוה כהסכמה לחמאס להתארגן לקראת הטבח הבא.



החיסולים בעזה חייבים להימשך, עידוד ההגירה חייב לקרות, ישראל חייבת לנצח. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) July 31, 2026

Επικριτικός εμφανίστηκε και ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και πιθανός διεκδικητής της πρωθυπουργίας απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γκάντι Αϊζενκότ.

Σε δική του ανάρτηση στο X υποστήριξε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν οδηγεί στην καταστροφή ή τη διάλυση της στρατιωτικής και κυβερνητικής ισχύος της Χαμάς συνιστά «πλήρη αποτυχία».

Ο Αϊζενκότ άφησε, επίσης, αιχμές κατά της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι το γεγονός πως ο πρωθυπουργός δεν παρουσιάζει δημόσια τη συμφωνία δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το αν το Ισραήλ συμμετείχε ουσιαστικά στη διαμόρφωσή της ή αν η συμφωνία επιβλήθηκε για ακόμη μία φορά χωρίς τη δική του εμπλοκή.