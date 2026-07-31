Καμπανάκι από τη Βουλή για το ρεύμα: Κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν νέες διακοπές

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, ανέφερε ότι σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία σχεδόν όλες οι διαθέσιμες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και οι εφεδρικές, προειδοποιώντας πως δεν υπάρχει επαρκής σχεδιασμός για την αντιμετώπιση μιας νέας σοβαρής βλάβης, είτε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είτε τον ερχόμενο χειμώνα.

Από την πλευρά τους, οι συντεχνίες της ΑΗΚ επανέφεραν στο προσκήνιο τα χρόνια προβλήματα του ηλεκτροπαραγωγικού συστήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις παλαιωμένες μονάδες της Δεκέλειας. Όπως ανέφεραν, ορισμένες από αυτές λειτουργούν εδώ και έως και 45 χρόνια, παρότι η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους δεν ξεπερνά τα 25.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις των κομμάτων. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, σημείωσε ότι κανένας από τους αρμόδιους, περιλαμβανομένου του Υπουργού Ενέργειας, δεν μπορούσε να εγγυηθεί πως δεν θα υπάρξουν νέες διακοπές ρεύματος μέσα στον Αύγουστο.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης, έκανε λόγο για ανάγκη αναθεώρησης της ενεργειακής στρατηγικής της κυβέρνησης, εκτιμώντας ότι η υφιστάμενη πορεία δεν δημιουργεί αισιοδοξία.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Αδάμος Ασπρής, παρομοίασε την κατάσταση με «ρολόι που μετρά αντίστροφα», υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που καταγράφονται σήμερα ήταν αναμενόμενα μετά από χρόνια καθυστερήσεων.

Απαντώντας στις ανησυχίες, ο Υπουργός Ενέργειας επανέλαβε ότι στόχος είναι να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα το επόμενο καλοκαίρι. Όπως ανέφερε, τον Ιανουάριο του 2027 προγραμματίζεται η εγκατάσταση του πρώτου κεντρικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 120 μεγαβάτ, ενώ παράλληλα προωθούνται και άλλα έργα για την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας.

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