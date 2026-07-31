Κόμπος-Γουντ επιβεβαίωσαν κοινή δέσμευση για ενίσχυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΚΔ-ΗΒ

«Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας δέσμευση για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου, την προώθηση του Στρατηγικού Διαλόγου μας και την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων σε όλο το φάσμα της κοινής μας ατζέντας», ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.