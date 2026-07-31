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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμπος-Γουντ επιβεβαίωσαν κοινή δέσμευση για ενίσχυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΚΔ-ΗΒ

 31.07.2026 - 22:55
Κόμπος-Γουντ επιβεβαίωσαν κοινή δέσμευση για ενίσχυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΚΔ-ΗΒ

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, και ο νεοδιορισθείς Υφυπουργός για την Ευρώπη του Ηνωμένου Βασιλείου, Στιούαρτ Γουντ, επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας την Παρασκευή, σύμφωνα με τον κ. Κόμπο.

«Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας δέσμευση για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου, την προώθηση του Στρατηγικού Διαλόγου μας και την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων σε όλο το φάσμα της κοινής μας ατζέντας», ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

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