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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης από την Ευρύχου: Εξήγγειλε νέα έργα και έστειλε μήνυμα για το Κυπριακό

 31.07.2026 - 22:49
Χριστοδουλίδης από την Ευρύχου: Εξήγγειλε νέα έργα και έστειλε μήνυμα για το Κυπριακό

Μήνυμα αισιοδοξίας για το Κυπριακό, αλλά και νέες εξαγγελίες για την ενίσχυση της Ευρύχου και της περιοχής Σολέας, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής στη χοροεσπερίδα του Σωματείου «Τριπτόλεμος Ευρύχου».

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αρχικά στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, κάνοντας λόγο για μια «γεμάτη εβδομάδα» με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και του Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ραφαέλε Φίτο.

Όπως είπε, η κυβέρνηση ακολουθεί μια συστηματική και στρατηγικά σχεδιασμένη προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

«Μετά από πολλά χρόνια γίνεται μια πολύ συστηματική και στρατηγικά σχεδιασμένη προσπάθεια να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού και χαίρομαι γιατί μέχρι στιγμής φέρνει αποτελέσματα», ανέφερε.

«Η ύπαιθρος έχει προοπτική»

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των ορεινών και αγροτικών περιοχών, τονίζοντας ότι η αναζωογόνησή τους περνά μέσα από τρεις βασικούς πυλώνες: την Παιδεία, την Υγεία και τον Αθλητισμό.

Όπως σημείωσε, η ύπαρξη σχολείων αποτελεί προϋπόθεση για να παραμείνουν οι νέες οικογένειες στις κοινότητες, ενώ υπογράμμισε πως οι πολίτες πρέπει να απολαμβάνουν ίσες υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον αθλητισμό σημαντικό εργαλείο για τη στήριξη των νέων.

Εξήγγειλε οικονομική ενίσχυση

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε οικονομική ενίσχυση ύψους 5.000 ευρώ προς το Σωματείο «Τριπτόλεμος Ευρύχου», με τη συμβολή του ΚΟΑ, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά του στην περιοχή.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Γυμνασίου και Λυκείου Σολέας, έργο που εξυπηρετεί τόσο τον «Τριπτόλεμο» όσο και άλλα σωματεία της περιοχής.

Νέα έργα για την Ευρύχου

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη ότι έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την κατασκευή κλειστής αθλητικής αίθουσας στο σχολείο της κοινότητας, έργο που, όπως αποκάλυψε, αποφασίστηκε μετά από αίτημα μαθήτριας κατά την περσινή επίσκεψή του στην Ευρύχου.

Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι προχωρεί η ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου της περιοχής, συνολικού κόστους 500 χιλιάδων ευρώ, με χρηματοδότηση 350 χιλιάδων ευρώ το 2026 και τις υπόλοιπες 150 χιλιάδες ευρώ το 2027.

Στις εξαγγελίες περιλαμβάνονται ακόμη η δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής με στόχο την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η ίδρυση δομής 24ωρης φροντίδας ενηλίκων, καθώς και η αναβάθμιση του Ιατρικού Κέντρου της περιοχής.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι η στήριξη της κυβέρνησης προς τις ορεινές κοινότητες θα συνεχιστεί με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και όχι μόνο με εξαγγελίες.

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