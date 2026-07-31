«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη»: Ο Αρχηγός της ΕΦ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη φωτιά στο Καλό Χωριό

«Θέλω να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη από τους κατοίκους που βρέθηκαν σε αυτή τη δύσκολη θέση. Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς είναι παρών όχι μόνο στις εύκολες αλλά και στις δύσκολες στιγμές», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το περιστατικό αφορά αποκλειστικά την Εθνική Φρουρά και όχι το Υπουργείο Άμυνας.

Στη σύσκεψη, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς παρουσίασαν δέσμη άμεσων μέτρων προς ενίσχυση της ασφάλειας στις κοινότητες Αγίας Άννας, Καλού Χωριού, Μοσφιλωτής, Πυργών και Ψευδά, ενώ δεσμεύθηκαν και για την καταβολή αποζημιώσεων στους επηρεαζόμενους.

Μεταξύ των αποφάσεων που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνονται η αυστηροποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, η αναθεώρηση των πάγιων διαταγών για τις βολές, η διαπλάτυνση των αντιπυρικών ζωνών γύρω από το Πεδίο Βολής, καθώς και η εξέταση εγκατάστασης μόνιμου συστήματος επιτήρησης, είτε με προσωπικό είτε με κάμερες.

Ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι καταρτίστηκε συγκεκριμένος οδικός χάρτης, με προτεραιότητα την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ επανέλαβε ότι θα προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις. Πρόσθεσε ακόμη ότι θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο τόσο για τις αποφάσεις που λήφθηκαν όσο και για τα μακροπρόθεσμα σχέδια που αφορούν το πάγιο αίτημα των κοινοτήτων για μετακίνηση του Πεδίου Βολής.

Από την πλευρά τους, οι κοινοτάρχες επανέφεραν το ζήτημα της μεταφοράς του Πεδίου Βολής, υπογραμμίζοντας ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η προστασία των κατοίκων. Η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών, Σταυρούλα Βασιλείου, δήλωσε ότι, παρότι πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα, πρέπει να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία.

Την ίδια ώρα, πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσαν οι πληροφορίες ότι η καταστροφή των πυρομαχικών εντασσόταν σε προγραμματισμένη εκπαίδευση της Εθνικής Φρουράς με τη συμμετοχή αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Το ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι οι εξελίξεις εκθέτουν τον Υπουργό Άμυνας και ζήτησε να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες.

Στο μεταξύ, η διοικητική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο ταξίαρχος Σάββας Στεφάνου αναμένεται να παραδώσει μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας το πόρισμα και την έκθεση γεγονότων, μέσα από τα οποία θα διαφανεί κατά πόσο προκύπτουν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες, αλλά και αν είχαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας πριν από την καταστροφή των εκρηκτικών.

Όπως εξήγησε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, επρόκειτο για προγραμματισμένη εκπαίδευση προσωπικού εξουδετέρωσης εκρηκτικών σε συνεργασία με συμμαχική χώρα. Το κατά πόσο ήταν ορθή η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας και ποια γεγονότα οδήγησαν στην πυρκαγιά θα διακριβωθούν μέσα από την έρευνα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η ελεγχόμενη καταστροφή έξι κεφαλών αντιαρματικών βλημάτων RPG πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Πυρομαχικών του Μηχανικού, από κοινού με αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, παρουσία ανώτατων αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς. Οι σχετικές εγκρίσεις είχαν δοθεί από το 70ό Τάγμα Μηχανικού, ενώ, σύμφωνα με την Εθνική Φρουρά, κατά την έναρξη της διαδικασίας η θερμοκρασία δεν ξεπερνούσε τους 34 βαθμούς Κελσίου και στον χώρο υπήρχε δύναμη πυρασφάλειας.