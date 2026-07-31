Ένα χωριό στην Ισπανία ενώθηκε για να σώσει μια καστανιά 500 ετών από τις φλόγες

Ο «παππούς», όπως μεταφράζεται το όνομα το δέντρου, είναι ηλικίας άνω των 500 ετών. Πρόκειται για το διασημότερο δέντρο σε ένα δάσος με καστανιές, στον εθνικό δρυμό της Κοιλάδας Ιρουέλας, στην επαρχία της Άβιλα, κοντά στη Μαδρίτη.

Το δέντρο απειλήθηκε από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές που έκαναν στάχτη περίπου 770.000 στρέμματα γης και ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους να εκκενώσουν τα χωριά τους τις προηγούμενες ημέρες.

Ο «Αμπουέλο», με ύψος 25 μέτρων και κορμό η περιφέρεια του οποίου ξεπερνά τα 15 μέτρα, είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα δέντρα στην Ισπανία.



«Η καστανιά είναι το έμβλημα του Ελ Τιέμπλο. Δεν υπάρχει η πόλη χωρίς αυτήν», είπε ο Χοσέ Κάρλος, 50 ετών, ένας τεχνικός ελέγχων ποιότητας που ζει στο χωριό.



Ο κούφιος κορμός του δέντρου είναι αρκετά μεγάλος ώστε να χρησιμεύει ως καταφύγιο για ζώα και τα στριφογυριστά κλαδιά του δίνουν μια εμφάνιση μοντέρνου γλυπτού.

Ενώ οι πυροσβέστες επικεντρώνονταν στην προστασία των κατοικημένων ζωνών, οι φλόγες έζωναν τα δάση γύρω από το Ελ Τιέμπλο και δεκάδες κάτοικοι σχημάτισαν μια αυτοσχέδια γραμμή άμυνας για να τις σταματήσουν, να μην αγγίξουν το δάσος με τις καστανιές.



«Φέραμε τσάπες, φτυάρια, οχήματα. Ορισμένοι έφεραν οχήματα έργου», είπε ο Χαβιέρ Γκαρσία, 67 ετών, δίνοντας συνέντευξη μπροστά στο ανέπαφο δέντρο.



Ο συνταξιούχος τεχνικός εργαστηρίου πέρασε τέσσερις ημέρες στην «πρώτη γραμμή» της άμυνας. Έφτανε νωρίς το πρωί στο δάσος και δεν έφευγε παρά μόνο μετά τη δύση του ηλίου. Περίπου 120 κάτοικοι του χωριού συμμετείχαν στην προσπάθεια, είπε, ενώ εθελοντές ετοίμαζαν γεύματα για εκείνους που έδιναν μάχη με τις φλόγες στο Ελ Τιέμπλο, που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από τον «Αμπουέλο».



«Έτσι γίνονταν τα πράγματα παραδοσιακά. Όταν υπήρχε φωτιά, καλούσαν την κοινότητα, όλοι συγκεντρώνονταν και μάχονταν για να τη σβήσουν», είπε.

Οι φλόγες σταμάτησαν την πορεία τους πριν από το δάσος με τις καστανιές, όπως έκαψαν τον γειτονικό πευκώνα.



Σήμερα καπνοί υψώνονταν ακόμη από το καψαλισμένο έδαφος. Τρία άλογα έβοσκαν σε ένα μικρό κομμάτι βλάστησης που γλίτωσε από τη φωτιά και ένα ελικόπτερο πετούσε πάνω από τη ζώνη αυτήν.



Η πυρκαγιά, μια από τις σφοδρότερες που έχουν σημειωθεί στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου κοντά στην πόλη Μπουργκοόντο, στην επαρχία της Άβιλα και επεκτάθηκε γρήγορα, λόγω των σφοδρών ανέμων και της ξηρασίας.



Το δάσος με τις καστανιές σώθηκε «κυρίως χάρη στους κατοίκους που έθεσαν τις γνώσεις του, το κουράγιο τους, την ενέργειά τους και τον χρόνο τους στην υπηρεσία αυτού του έργου, αφοσιώθηκαν ψυχή τε και σώματι» διαβεβαίωσε ο δήμαρχος του Ελ Τιέμπλο, Αρτούρο Βάρας. Κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία ήταν το γεγονός ότι οι ντόπιοι γνωρίζουν καλά το ανάγλυφο της περιοχής: «ξέρουν πού να πάνε και πού όχι και βρήκαν τον τρόπο για να σώσουν την καστανιά, τον σημαντικότερο θησαυρό μας», είπε.



Οι εθελοντές ήταν άνθρωποι κάθε ηλικίας, ακόμη και μερικοί ηλικιωμένοι που άνοιξαν δρόμο μέσα στο δάσος, σε έδαφος με απότομη κλίση, για να βοηθήσουν. «Όλοι ήθελαν να πάνε, όλοι ήθελαν να βοηθήσουν», είπε ο δήμαρχος.



Το δάσος με τις καστανιές είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, ιδίως τους φθινοπωρινούς μήνες.