«Αν έκανα λάθος, κρεμάστε με»: Η απολογία Πασχαλίδη για το VideoGate

Απαντώντας στις ερωτήσεις των βουλευτών, ο κ. Πασχαλίδης εξήγησε ότι τα πορίσματα και οι εισηγήσεις του βασίστηκαν αποκλειστικά στα στοιχεία που βρίσκονταν ενώπιόν του κατά τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. Όπως είπε, αν προκύψουν νέα δεδομένα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αναθεώρησης των διαπιστώσεών του.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η διατύπωση των ανακοινώσεων ενδεχομένως να δημιούργησε παρερμηνείες. «Ίσως να έκανα κι εγώ λάθος στη διατύπωση. Αν έκανα λάθος, κρεμάστε με», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπερασπίστηκε τις αναφορές για «φαφλατισμούς»

Ο ποινικός ανακριτής κλήθηκε να εξηγήσει και τις αναφορές του περί «φαφλατισμών» και «αερολογιών», σημειώνοντας ότι πρόκειται για όρους που απαντώνται και στη νομική βιβλιογραφία.

Όπως υποστήριξε, ανάλογες συμπεριφορές έχουν απασχολήσει τη νομολογία, ενώ με βάση αυτή τη θεώρηση διατυπώθηκε και η εισήγηση για ποινική δίωξη.

«Προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μου»

Απαντώντας στις επικρίσεις που συνέδεσαν τον επαναδιορισμό του στην ΑΑΔΙΠΑ με τον ρόλο του στην υπόθεση VideoGate, ο κ. Πασχαλίδης απέρριψε τους υπαινιγμούς, κάνοντας λόγο για αναφορές που θίγουν την προσωπική και επαγγελματική του αξιοπρέπεια.

Για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε και η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, επαναλαμβάνοντας ότι ο επαναδιορισμός του έγινε έπειτα από εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα.

Ένταση στην Επιτροπή Θεσμών

Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε σε τεταμένο κλίμα, με τους βουλευτές να υποβάλλουν σειρά ερωτήσεων χωρίς, όπως ανέφεραν, να λαμβάνουν σαφείς απαντήσεις, λόγω της εκκρεμούς ποινικής διερεύνησης.

Ο κ. Πασχαλίδης επανέλαβε ότι το επίμαχο βίντεο ήταν προϊόν μοντάζ, επικαλούμενος σχετική γνωμάτευση ειδικών. Βουλευτές, ωστόσο, αντέτειναν ότι η επεξεργασία του βίντεο δεν αναιρεί κατ' ανάγκη το περιεχόμενό του, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για τα συμπεράσματα της έρευνας.

Επιφυλακτική η Νομική Υπηρεσία

Στη συνεδρία συμμετείχε και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας, επικαλούμενος την ποινική διερεύνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αρκέστηκε να αναφέρει ότι για ορισμένες πτυχές του πορίσματος έχουν ήδη δοθεί οδηγίες στην Αστυνομία για περαιτέρω έρευνα, πριν αποχωρήσει από τη συνεδρία.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Δημήτρης Δημητρίου, χαρακτήρισε σημαντική την παραδοχή του κ. Πασχαλίδη για την έκδοση των ανακοινώσεων, επισημαίνοντας ότι η πολιτική διάσταση της υπόθεσης παραμένει ανοικτή.

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, δήλωσε ότι η συνεδρία όχι μόνο δεν έδωσε απαντήσεις, αλλά δημιούργησε ακόμη περισσότερα ερωτήματα, ασκώντας παράλληλα κριτική και στη στάση της Νομικής Υπηρεσίας.

Οι περαιτέρω εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των θερινών διακοπών.