Γιαπωνέζικο διαστημικό σκάφος πλησίασε αστεροειδή στα 400 μέτρα – Απέδειξε την ικανότητα εκτροχιασμού ενός διαστημικού βράχου

Αναμέναμε όλη μέρα τον ανασχηματισμό… αλλά οι ανακοινώσεις παίρνουν νέα παράταση- Οι τελευταίες πινελιές του Χριστοδουλίδη και τα ονόματα που «κλειδώνουν»
Η αναμονή για τον πολυσυζητημένο ανασχηματισμό της κυβέρνησης παρατείνεται, καθώς παρά τις προσδοκίες για ανακοινώσεις εντός της ημέρας, αυτές τελικά μετατίθενται για αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνεχίζει να βάζει τις τελευταίες πινελιές στο νέο κυβερνητικό σχήμα, προχωρώντας στις τελικές του αποφάσεις.