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Γιαπωνέζικο διαστημικό σκάφος πλησίασε αστεροειδή στα 400 μέτρα – Απέδειξε την ικανότητα εκτροχιασμού ενός διαστημικού βράχου

 01.08.2026 - 00:02
Γιαπωνέζικο διαστημικό σκάφος πλησίασε αστεροειδή στα 400 μέτρα – Απέδειξε την ικανότητα εκτροχιασμού ενός διαστημικού βράχου

Ένα γιαπωνέζικο διαστημικό σκάφος πέταξε σε απόσταση μόλις 400 μέτρων από έναν αστεροειδή αυτόν τον μήνα, τη μικρότερη απόσταση που έχει πετύχει ποτέ στην ιστορία τέτοιου είδους αποστολής, ανέφερε σήμερα η διαστημική υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Το σκάφος Hayabusa2, που έχει μέγεθος ψυγείου, πέρασε ξυστά από τον αστεροειδή Τοριφούνε στις 5 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης που απέδειξε την ικανότητα εκτροχιασμού ενός δυνητικά επικίνδυνου διαστημικού βράχου από την τροχιά της Γης.

Κινούμενο με ταχύτητα άνω των 18.000 χιλιομέτρων την ώρα, το Hayabusa2 πλησίασε σε απόσταση 400 μέτρων από την επιφάνεια του αστεροειδούς και 744 μέτρων από το κέντρο του, ανέφερε η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA). Ξεπέρασε έτσι κατά πολύ την πρόβλεψη της υπηρεσίας, η οποία εκτιμούσε ότι η απόσταση από το κέντρο του Τοριφούνε θα ήταν περίπου 800 μέτρα.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, σε σύγκριση με όλα τα διαστημικά σκάφη που έχουν πραγματοποιήσει αποστολές διέλευσης από αστεροειδείς, αυτός πέρασε πιο κοντά» είπε στους δημοσιογράφους ο επιστήμονας της JAXA, Γιούγια Μιμάσου.

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