ΠτΔ: «Η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος, ύψιστη προτεραιότητα» - «Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί», είπε ο Δένδιας

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, πως το 2027 "η μεγαλύτερη αύξηση στον προϋπολογισμό της Κυβέρνησης μας αφορά το Υπουργείο Άμυνας, αφορά εξοπλισμούς και φυσικά για εμάς πάντα η αναβάθμιση και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας περνά πρωτίστως μέσα από τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, το ανθρώπινο μας δυναμικό. Και φυσικά επενδύουμε συνεχώς και στο ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς".

Καλωσορίζοντας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο με την ευκαιρία των εορτασμών για την επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως "κάθε φορά είσαι μαζί μας και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς. Να ξέρεις ότι ο κυπριακός λαός δεν ξεχνά αυτούς που είναι δίπλα του με πράξεις".

"Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, και μέσω σου την ελληνική Κυβέρνηση, για τη σημερινή συμμετοχή στην παρέλαση που θα παρευρεθούμε σε πολύ λίγο, να σε ευχαριστήσω για τα F16 που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση, να σε ευχαριστήσω για το γεγονός ότι είναι και η πρώτη φορά που οι Ελληνικές Δυνάμεις στην Κύπρο θα συμμετάσχουν στην παρέλαση και με μηχανοκίνητα μέσα. Και είναι σημαντική για εμάς η συμμετοχή πάντα φυσικά της Ελλάδος. Οι σχέσεις μας είναι αδελφικές", υπογράμμισε.

Πρόσθεσε πως "η συμμετοχή από δυνάμεις τρίτων χωρών, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, την Αίγυπτο, τη Μεγάλη Βρετανία, είναι ένδειξη- σε συνέχεια και της παρουσίας τρίτων χωρών στην Κύπρο όταν χρειάστηκε μετά το περιστατικό τον Μάρτιο στις Βρετανικές Βάσεις- και της δικής μας στρατηγικής για να ενισχύσουμε όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας, εσωτερικούς και εξωτερικούς".

"Και φυσικά μέσα στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ύψιστη προτεραιότητα. Και φυσικά λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής, αλλά και λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας. Εκσυγχρονίζουμε τις αμυντικές μας δυνάμεις, εκσυγχρονίζουμε, αναβαθμίζουμε τις υποδομές μας, τις ναυτικές και τις αεροπορικές μας υποδομές, αξιοποιούμε πλήρως το πολύ σημαντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το SAFE. Και θα συνεχίσουμε", ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο κ. Δένδιας μετέφερε τα συγχαρητήρια και τους θερμότερους χαιρετισμούς της ελληνικής Κυβέρνησης, του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά και όλου του ελληνικού λαού, ο οποίος πάντοτε διαχρονικά στέκεται δίπλα στον Κυπριακό Ελληνισμό και σήμερα, την ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, πανηγυρίζει μαζί σας.

"Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι και εμείς με τις νέες δυνατότητες, τις οποίες δημιουργούμε στις Ένοπλες Δυνάμεις, θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί, αλλά επίσης και στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας", ανέφερε.

"Και πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλόφρονα και γεμάτη αγάπη, όχι μόνο για τη γνωστή κυπριακή φιλοξενία, υποδοχή σας και να μεταφέρω προς όλους τους Κύπριους τις ευχές μου για υγεία και μακροημέρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την Προεδρία σας και επίσης για τη διαχρονική αντίληψη του Ελληνισμού ότι οφείλουμε να στηρίζουμε το αδελφό κυπριακό κράτος», κατέληξε.