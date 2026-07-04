Αυξήσεις επιδομάτων για κοινωνικές παροχές ενέκρινε το Υπουργικό - Ποιους αφορά

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι αυτή τη βδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο έλαβαν «δύο σημαντικές αποφάσεις ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας».

Πρώτον, σημειώνει, 290 νέες θέσεις σχολικών βοηθών και συνοδών για παιδιά με αναπηρίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 1875, και δεύτερο, «ουσιαστική αύξηση σε 5 κοινωνικές παροχές προς επίτευξη του στόχου της ανεξάρτητης διαβίωσης συμπατριωτών μας με αναπηρίες».

Συγκεκριμένα, αναφέρει ο Πρόεδρος, αύξηση κατά 50% της επιχορήγησης για αγορά αυτοκινήτου, αύξηση κατά 33% του επιδόματος διακίνησης, αύξηση κατά 10% του επιδόματος προσωπικής βοήθειας και κατ’ οίκον φροντίδας, διπλασιασμός του επιδόματος συμμετοχής σε Κέντρα Ημέρας, και ένταξη μέχρι το 2028 σχεδόν 5000 νέων δικαιούχων.