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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Χλώρακα: Αρνητικές οι τοξικολογικές εξετάσεις του πατέρα – Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τα επόμενα βήματα

 14.07.2026 - 21:31
Τραγωδία στη Χλώρακα: Αρνητικές οι τοξικολογικές εξετάσεις του πατέρα – Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τα επόμενα βήματα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας σχετικά με τον θάνατο του τρίχρονου αγοριού από τη Βρετανία, το οποίο έχασε τη ζωή του το απόγευμα της περασμένης Κυριακής μετά από πτώση από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στη Χλώρακα.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Πάφου επικεντρώνονται πλέον στην ολοκλήρωση του φακέλου, με σκοπό τη λήψη τελικών οδηγιών για τον δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης.

Σημαντικό στοιχείο για την πορεία των εξετάσεων αποτελούν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο 37χρονος πατέρας, ο οποίος τελεί υπό οκταήμερη κράτηση. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha Κύπρου ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος, οι επιστημονικές αναλύσεις είναι αρνητικές, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ο ύποπτος να βρισκόταν υπό την επήρεια οποιωνδήποτε ουσιών κατά τον χρόνο του τραγικού συμβάντος. Το στοιχείο αυτό ενσωματώνεται στο ανακριτικό υλικό, αποσαφηνίζοντας το κάδρο των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Με τη συγκέντρωση και των τελευταίων μαρτυριών, ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να αποσταλεί άμεσα στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θεωρείται πολύ πιθανό να δοθεί πράσινο φως για την άμεση καταχώριση της υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, προκειμένου να αρχίσει η εκδίκαση των κατηγοριών που αφορούν την πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης ή επικίνδυνης πράξης και την παράλειψη καθήκοντος φροντίδας.

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