Τραγωδία στην Πάφο: Τι κατέδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις του 37χρονου πατέρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κατηγορητηρίου φαίνεται να διαδραμάτισαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Όπως ενημέρωσε η Αστυνομία, στο αίμα του 37χρονου εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η ακριβής συγκέντρωσή της.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να ακολουθήσει τη διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου, όπου θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών.