Τραγωδία στην Πάφο: Τι κατέδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις του 37χρονου πατέρα

Ραγδαίες εξελίξεις στο Videogate: «Τα στοιχεία μας επαληθεύτηκαν από τις Κυπριακές Αρχές»
Η εταιρεία δηλώνει βέβαιη ότι η τελική αξιολόγηση της Νομικής Υπηρεσίας θα οδηγήσει τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης.
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Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κατηγορητηρίου φαίνεται να διαδραμάτισαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Όπως ενημέρωσε η Αστυνομία, στο αίμα του 37χρονου εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η ακριβής συγκέντρωσή της.
Η υπόθεση αναμένεται πλέον να ακολουθήσει τη διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου, όπου θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών.
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