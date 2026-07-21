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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στην Πάφο: Τι κατέδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις του 37χρονου πατέρα

 21.07.2026 - 14:27
Τραγωδία στην Πάφο: Τι κατέδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις του 37χρονου πατέρα

Ενώπιον Κακουργιοδικείου οδηγείται η υπόθεση εναντίον του 37χρονου πατέρα του τρίχρονου παιδιού, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από παράθυρο ξενοδοχείου στη Χλώρακα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κατηγορητηρίου φαίνεται να διαδραμάτισαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Όπως ενημέρωσε η Αστυνομία, στο αίμα του 37χρονου εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η ακριβής συγκέντρωσή της.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να ακολουθήσει τη διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου, όπου θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών.

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