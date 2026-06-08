Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤύχη βουνό: Αγόρασε κατά λάθος δύο ίδια λαχεία και κέρδισε... 900.000
LIKE ONLINE

Τύχη βουνό: Αγόρασε κατά λάθος δύο ίδια λαχεία και κέρδισε... 900.000

 08.06.2026 - 08:21
Τύχη βουνό: Αγόρασε κατά λάθος δύο ίδια λαχεία και κέρδισε... 900.000

Ένας υπερτυχερός συνταξιούχος κατάφερε να διπλασιάσει τα κέρδη του, όταν από καθαρό λάθος αγόρασε δύο ίδια δελτία λοταρίας, κερδίζοντας τελικά σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια. Ο 65χρονος Άλαν Τέιλορ εκτιμά ότι πάτησε λάθος κουμπί κατά την ηλεκτρονική αγορά των δελτίων, με αποτέλεσμα να παραγγείλει δύο αντί για ένα. Αυτή η απροσεξία, ωστόσο, εξελίχθηκε στο πιο ευτυχές λάθος της ζωής του, καθώς λίγο αργότερα παρέλαβε δύο επιταγές, αγγίζοντας συνολικά το ποσό των 900.000 δολαρίων.

Η συγκεκριμένη εντυπωσιακή συγκομιδή αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό που έχει κερδίσει μεμονωμένος παίκτης για τη φετινή χρονιά στη δημοφιλή βρετανική λοταρία «Postcode Lottery», στην οποία οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τον ταχυδρομικό κώδικα της κατοικίας τους ως συνδρομητικό δελτίο. Ο τυχερός νικητής, που διαμένει στο Ντέρμπισαϊρ της κεντρικής Αγγλίας, παραδέχτηκε με χιούμορ ότι προφανώς επέλεξε δύο φορές το σχετικό πεδίο κατά την εγγραφή του, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως το καλύτερο λάθος που έκανε ποτέ. Από την πλευρά της, η σύζυγός του, Μπεβ, θυμάται να τον ρωτά έκπληκτη τον λόγο που είχε στην κατοχή του δύο ίδια δελτία, με τον ίδιο να δηλώνει τότε πλήρη άγνοια.

Η μεγάλη αυτή επιτυχία ήρθε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την πρόωρη συνταξιοδότηση του ζευγαριού, η οποία είχε σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή για το επόμενο κεφάλαιο της κοινής τους ζωής. Η Μπεβ, η οποία εργαζόταν υπό καθεστώς έντονου στρες ως νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας σε ασθενείς με άνοια, δήλωσε ότι ακόμα αδυνατεί να πιστέψει την τύχη τους. Όπως εξήγησε, έχοντας εργαστεί και οι δύο σε όλη τους τη ζωή, αποφάσισαν να συνταξιοδοτηθούν τον περασμένο Μάρτιο, παρά τους αρχικούς της ενδοιασμούς για το αν θα έπρεπε να περιμένει την επίσημη κρατική σύνταξη.

Ο Άλαν, πρώην εργαζόμενος στη συντήρηση κτηρίων, συμπλήρωσε πως ένιωσε ότι είχε έρθει η ώρα να αποσυρθεί για να απολαύσει τη ζωή, σημειώνοντας πως πλέον, καθώς πλησιάζει τα 66 του χρόνια, δεν πρόκειται να ανησυχήσει ξανά ποτέ για το οικονομικό του μέλλον.

Ο Άλαν μοιράστηκε το συνολικό έπαθλο του ενός εκατομμυρίου λιρών με έναν ακόμα γείτονά του στην περιοχή του Τάπτον, όταν ο ταχυδρομικός τους κώδικας κληρώθηκε στην εβδομαδιαία κατηγορία «Millionaire Street». Καθώς καθένα από τα τρία τυχερά δελτία αντιστοιχούσε σε 333.333 λίρες, ο Άλαν πήρε τη μερίδα του λέοντος χάρη στον διπλό του κωδικό.

Το ζευγάρι παραδέχτηκε ότι ήλπιζε σε ένα σεβαστό ποσό της τάξεως των 10.000 με 20.000 λιρών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα, ο Άλαν περιέγραψε πως όταν άνοιξε τη δεύτερη επιταγή έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του από τη συγκίνηση, ενώ κατέληξε τονίζοντας ότι αυτή η οικονομική άνεση θα τους επιτρέψει να πραγματοποιήσουν την επιθυμία τους, βοηθώντας πολλούς φίλους και συγγενείς.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παγκύπριες Εξετάσεις: Πρεμιέρα σήμερα με τα Νέα Ελληνικά - Στη μάχη πάνω από 5 χιλιάδες μαθητές
VIDEO: «Καίνε» οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες – Φόβοι για νέες αυξήσεις
«Έφυγε» νωρίς ο Παναγιώτης Δρυμιώτης: Τον πρόδωσε η καρδία του - «Μοιρασες απλόχερα ατάκες και γέλια» - Δείτε φωτογραφία
Πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε ανοίγουν τα Θερινά - Όλες οι πληροφορίες
Μπαίνουν λεφτά στους λογαριασμούς χιλιάδων εργαζομένων: Δείτε πότε πληρώνονται οι απολαβές άδειας
Στοχευμένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα - Καταγγελίες σε υποστατικά και μεθυσμένοι οδηγοί

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πώς πρέπει να φορτίζετε το κινητό σας; Η μικρή λεπτομέρεια που επηρεάζει τη μπαταρία

 08.06.2026 - 08:12
Επόμενο άρθρο

VIDEO: «Καίνε» οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες – Φόβοι για νέες αυξήσεις

 08.06.2026 - 08:24
Η επιστροφή της Ολγκίν και το τελευταίο στοίχημα του Γκουτέρες - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

Η επιστροφή της Ολγκίν και το τελευταίο στοίχημα του Γκουτέρες - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

Με φόντο μια νέα προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας στο Κυπριακό, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, επιστρέφει σήμερα στην Κύπρο για έναν νέο κύκλο επαφών,που πολλοί στη Λευκωσία θεωρούν καθοριστικό για τα επόμενα βήματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η επιστροφή της Ολγκίν και το τελευταίο στοίχημα του Γκουτέρες - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

Η επιστροφή της Ολγκίν και το τελευταίο στοίχημα του Γκουτέρες - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

  •  08.06.2026 - 06:25
Live: Φωτιά ξανά στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν μετά τις επιθέσεις με πυραύλους από την Τεχεράνη

Live: Φωτιά ξανά στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν μετά τις επιθέσεις με πυραύλους από την Τεχεράνη

  •  08.06.2026 - 06:18
Φειδίας Παναγιώτου: «Έχεσαν πάνω τους» ότι δεν θα βγάλουν Πρόεδρο της Βουλής και δέχθηκε ο ΔΗΣΥ όσα ζητήσαμε

Φειδίας Παναγιώτου: «Έχεσαν πάνω τους» ότι δεν θα βγάλουν Πρόεδρο της Βουλής και δέχθηκε ο ΔΗΣΥ όσα ζητήσαμε

  •  08.06.2026 - 08:49
Παγκύπριες Εξετάσεις: Πρεμιέρα σήμερα με τα Νέα Ελληνικά - Στη μάχη πάνω από 5 χιλιάδες μαθητές

Παγκύπριες Εξετάσεις: Πρεμιέρα σήμερα με τα Νέα Ελληνικά - Στη μάχη πάνω από 5 χιλιάδες μαθητές

  •  08.06.2026 - 06:49
Τροχαίο τα ξημερώματα: Ημιφορτηγό συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο – Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

Τροχαίο τα ξημερώματα: Ημιφορτηγό συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο – Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

  •  08.06.2026 - 07:10
«Φωνάζουν» οι γονείς στην Πάφο: «Στοιβάζουν» παιδιά σε ακατάλληλες τάξεις και σκηνές ενόψει των θερινών νηπιαγωγείων

«Φωνάζουν» οι γονείς στην Πάφο: «Στοιβάζουν» παιδιά σε ακατάλληλες τάξεις και σκηνές ενόψει των θερινών νηπιαγωγείων

  •  08.06.2026 - 08:46
VIDEO: «Καίνε» οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες – Φόβοι για νέες αυξήσεις

VIDEO: «Καίνε» οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες – Φόβοι για νέες αυξήσεις

  •  08.06.2026 - 08:24
Μπαίνουν λεφτά στους λογαριασμούς χιλιάδων εργαζομένων: Δείτε πότε πληρώνονται οι απολαβές άδειας

Μπαίνουν λεφτά στους λογαριασμούς χιλιάδων εργαζομένων: Δείτε πότε πληρώνονται οι απολαβές άδειας

  •  08.06.2026 - 06:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα