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Πώς πρέπει να φορτίζετε το κινητό σας; Η μικρή λεπτομέρεια που επηρεάζει τη μπαταρία

 08.06.2026 - 08:12
Πώς πρέπει να φορτίζετε το κινητό σας; Η μικρή λεπτομέρεια που επηρεάζει τη μπαταρία

Μια απλή κίνηση στη φόρτιση μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και της μπαταρίας

Μπορεί να μοιάζει ασήμαντο, όμως η σειρά με την οποία συνδέουμε το κινητό στον φορτιστή παίζει ρόλο στην ασφάλεια και τη μακροχρόνια απόδοση της συσκευής. Οι ειδικοί προτείνουν μια συγκεκριμένη πρακτική για πιο σταθερή και ασφαλή φόρτιση.

Η σωστή σειρά φόρτισης

Η σύσταση είναι απλή: πρώτα συνδέουμε τον φορτιστή στην πρίζα και στη συνέχεια το κινητό στο καλώδιο. Με αυτόν τον τρόπο ο φορτιστής σταθεροποιεί το ρεύμα πριν φτάσει στη συσκευή, μειώνοντας τον κίνδυνο μικρών αιχμών τάσης που μπορούν, με τον χρόνο, να επιβαρύνουν τη μπαταρία.

Αντίθετα, η ανάποδη σειρά μπορεί να εκθέσει το κινητό σε στιγμιαίες διακυμάνσεις κατά τη σύνδεση, κάτι που δεν θεωρείται ιδανικό για την αντοχή του.

Επιπλέον, κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση μπορεί να προκύψουν μικροί σπινθήρες στις επαφές, ειδικά με φθαρμένα καλώδια ή υγρασία, γεγονός που επιταχύνει τη φθορά των συνδέσμων.

Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζει και η ποιότητα του φορτιστή, καθώς οι μη πιστοποιημένες συσκευές παρουσιάζουν συχνότερα αστάθειες στην παροχή ρεύματος.

Συνολικά, η σωστή πρακτική παραμένει απλή: πρώτα στην πρίζα ο φορτιστής και μετά το κινητό, για πιο ασφαλή και «ήπια» φόρτιση.

Πηγή: alfavita.gr

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