Στόχοι τουρκικής παρενόχλησης ο Δένδιας και οι ομόλογοί του από Γαλλία και Ολλανδία, πριν τις υπογραφές για γαλλικές δυνάμεις στην Κύπρο

Στο σκηνικό πρόκλησης, που επιχειρήθηκε να στηθεί, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα υπουργό Άμυνας, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Κύπρο, για τις ανάγκες των συζητήσεων που θα λάβουν χώρα την σημερινή ημέρα και κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για το καθεστώς άμυνας και ασφάλειας του νησιού.

Σήμερα η υπογραφή SOFA

Συγκεκριμένα, Γαλλία και Κύπρος θα συνυπογράψουν σήμερα συμφωνία για τη γαλλική ανάπτυξη στο νησί, δηλαδή Status of Forces Agreement (SOFA), όπως είχε μεταδώσει προ μηνών το «ΘΕΜΑ», συμφωνία η οποία «θα προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος, αυστηρά για ανθρωπιστικούς σκοπούς», κατά τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί από την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, και τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου, Βασίλη Πάλμα, στη Λευκωσία κι ενώ και το αεροσκάφος που μετέφερε τη γαλλίδα Υπουργό στη Λευκωσία γνώρισε τις ίδιες παρεμβολές με αυτό που βρισκόταν ο Νίκος Δένδιας.

Αν και και επισήμως το χθεσινό κύμα παρενοχλήσεων κατά των Υπουργών Άμυνας της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας δεν έχει αποδοθεί στις σημερινές υπογραφές, εντούτοις πηγές με γνώση των γεγονότων υπενθύμιζαν ότι το ψευδοκράτος αντέδρασε στην αναγγελία της συμφωνίας, αφού η «τουρκοκυπριακή διοίκηση κήρυξε τη συμφωνία άκυρη αμέσως μετά την ανακοίνωσή της και εξέφρασε ανησυχίες ότι θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στο νησί, να αγνοήσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και να δημιουργήσει εντάσεις. Η τουρκοκυπριακή διοίκηση υποστήριξε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει την εξουσία να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία εκ μέρους του νησιού στο σύνολό του», σύμφωνα με το Politico.

Με φόντο το... Ακρωτήρι

Σημειωτέον ότι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου υπήρξε αποτέλεσμα της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν στο νησί, από κοινού με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε από το Ιράν η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι κι ενώ η Ελλάδα συνέδραμε πρώτη από όλους αμυντικά την Κύπρο.

Σύμφωνα με το πλαίσιο της συμφωνίας, θα καθοριστούν οι όροι υπό τους οποίους οι γαλλικές δυνάμεις μπορούν να σταθμεύουν, να εκπαιδεύονται και να επιχειρούν στην Κύπρο, σεβόμενη την εθνική κυριαρχία. Ταυτόχρονα, η συμφωνία θα καλύπτει τον στρατιωτικό συντονισμό και τη διαλειτουργικότητα, τους δεσμούς αμυντικής τεχνολογίας και βιομηχανίας, τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις ανταλλαγές προσωπικού και τις διοικητικές ρυθμίσεις για τις δυνάμεις που επιχειρούν στο έδαφος της άλλης πλευράς.

Παράλληλα με την υπογραφή της γαλλοκυπριακής συμφωνίας, το Πεντάγωνο είχε φροντίσει χθες να δημοσιοποιήσει νωρίς το πρόγραμμα της μετάβασης του Νίκου Δένδια στην Κύπρο, στην Άτυπη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λευκωσία, με ατζέντα τις υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας, τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία, καθώς και για θέματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Μάλιστα, στο περιθώριο της Άτυπης Συνόδου, είχε προγραμματιστεί και γεύμα εργασίας, στο οποίο οι υπουργοί Άμυνας θα ανταλλάξουν απόψεις επί των αμυντικών διαστάσεων της υπό κατάρτιση Στρατηγικής Ασφάλειας, εστιάζοντας κυρίως στην προώθηση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην συμβολή της Ε.Ε. στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και στην επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42 (7) της ΣΕΕ (ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής).

Το χρονικό

Πριν, ωστόσο, ξεκινήσουν οι διπλωματικές και πολιτικές επαφές με φόντο την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τα αεροσκάφη που μετέφεραν τους τρεις Υπουργούς Εθνικής Άμυνας δέχτηκαν παρεμβολές από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, αφού πηγές του υπουργείου Άμυνας της Κύπρου ανέφεραν πως στις 19:14 υπήρξε ενημέρωση για παρενόχληση των αεροσκαφών των υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας, από τους Τούρκους με παρεμβολές από τον Πύργο Ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα.

Στις 19:51, ήτοι σχεδόν 40 λεπτά αργότερα, υπήρξε νέα ενημέρωση για το δεύτερο περιστατικό με το αεροσκάφος του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Τα αεροσκάφη συνέχισαν κανονικά την πορεία τους και προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως υπήρξε και δραστηριότητα τουρκικών F-16 που παρακολουθούσαν χωρίς να προσεγγίσουν τις πτήσεις υπουργών Άμυνας της ΕΕ που έφτασαν στη Κύπρο για την διήμερη άτυπη Σύνοδο αύριο και μεθαύριο.

Σύμφωνα με κυπριακές κυβερνητικές πηγές , οι υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας και Γαλλίας, επιβεβαίωσαν στον Κύπριο ομόλογό τους ότι υπήρξε ηλεκτρονική παρεμβολή των πτήσεών τους προς την Κύπρο, από το παράνομο αεροδρόμιο Τύμπου, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

Στη δε περίπτωση του Νίκου Δένδια, υπήρξε πτήση δύο τουρκικών μαχητικώνF-16 αλλά σε μεγάλη απόσταση, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε παρενόχληση.

Οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της ημέρας αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι την είδηση που μετέδωσε αρχικά η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» στην ιστοσελίδα της επιβεβαίωσαν πηγές προσκείμενες στο Πεντάγωνο, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια άλλη αντίδραση.