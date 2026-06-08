Τουρκική παρενόχληση από κατεχόμενα στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια

Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα υπουργό Άμυνας, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Σημειωτέον ότι το Πεντάγωνο είχε δημοσιοποιήσει νωρίς σήμερα το πρωί το πρόγραμμα της μετάβασης του Νίκου Δένδια στην Κύπρο, στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λευκωσία, με ατζέντα τις υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας, τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία, καθώς και για θέματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, είχε προγραμματιστεί και γεύμα εργασίας, στο οποίο οι υπουργοί Άμυνας θα ανταλλάξουν απόψεις επί των αμυντικών διαστάσεων της υπό κατάρτιση Στρατηγικής Ασφάλειας, εστιάζοντας κυρίως στην προώθηση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην συμβολή της Ε.Ε. στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και στην επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42 (7) της ΣΕΕ (ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής).

Πηγές του υπουργείου Άμυνας της Κύπρου ανέφεραν πως στις 19:14 υπήρξε ενημέρωση για παρενόχληση των αεροσκαφών των υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας, από τους Τούρκους με παρεμβολές από τον Πύργο Ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα.

Δέκα λεπτά αργότερα υπήρξε νέα ενημέρωση για το δεύτερο περιστατικό με το αεροσκάφος του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Τα αεροσκάφη συνέχισαν κανονικά την πορεία τους και προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως υπήρξε και δραστηριότητα τουρκικών F-16 που παρακολουθούσαν χωρίς να προσεγγίσουν τις πτήσεις υπουργών Άμυνας της ΕΕ που έφτασαν στη Κύπρο για την διήμερη άτυπη Σύνοδο αύριο και μεθαύριο.

Τη Δευτέρα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της ΕΕ.

Την είδηση που μετέδωσε αρχικά η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» στην ιστοσελίδα της επιβεβαίωσαν πηγές προσκείμενες στο Πεντάγωνο, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια άλλη αντίδραση.

Σύμφωνα με το philenews, oι Τούρκοι παρενόχλησαν το στρατιωτικό αεροσκάφος, που μετέφερε απόψε στην Κύπρο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, Νίκο Δένδια. Παρενοχλήθηκαν, επίσης, και κρατικά αεροσκάφη, που μετέφεραν υπουργούς Άμυνας κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο Πύργο Ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δυο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δυο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων υπουργών, που κατευθύνονταν στην Κύπρο.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο ενόψει του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας) που θα φιλοξενηθεί στη Λευκωσία αύριο Δευτέρα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρόμοιες ενέργειες έγιναν από την κατοχική δύναμη και σε προηγούμενες άτυπες συναντήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, που φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο.