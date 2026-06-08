Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου

Η "Αλήθεια" υπό τον τίτλο "Σήμερα κρίνονται οι εξελίξεις" γράφει ότι η Ολγκίν αρχίζει τον κύκλο των επαφών της με τους δύο ηγέτες και ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης επαναλαμβάνει ότι υπάρχουν οι προυποθέσεις για μία νέα διάσκεψη ενώ δηλώνει αισιόδοξος μετά την επικοινωνία του με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Σε άλλο της θέμα η εφημερίδα γράφει ότι η μισή ΕΕ πουλά φθηνότερο diesel και ότι οι τιμές μας δεν είναι χαμηλότερες όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός. Επίσης, γράφει τη σύλληψη στην Ελλάδα 37χρονου που συνδέεται με συλληφθέντες στην Κύπρο και ότι αυτός σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στην Κρήτη.

Ο "Πολίτης" στο κύριο του θέμα με τίτλο "Οδικός χάρτης προς τη νέα '5+1'" γράφει ότι οι συναντήσεις της Ολγκίν με τους δύο ηγέτες σήμερα σηματοδοτούν μια νέα φάση στην προσπάθεια των ΗΕ για λύση στο Κυπριακό και ότι στόχος είναι μια διευρυμένη διάσκεψη '5+1' στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου. Σε άλλο της θέμα η εφημερίδα γράφει ότι το σύστημα ενημέρωσης του κοινού για επείγουσες καταστάσεις, CY-Alert, δοκιμάστηκε την Κυριακή με ασκήσεις ετοιμότητας. Επίσης, αναφέρεται σε υπόθεση τρομοκρατίας και γράφει ότι η σύλληψη στην Κρήτη έχει σύνδεση με την Κύπρο.

"Ο Φιλελεύθερος" με τίτλο "Πλάνο στρατηγικής συμφωνίας" δημοσιεύει, στο κύριο του θέμα, πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, πλάνο που στοχεύει σε μια στρατηγική συμφωνία στο Κυπριακό έχει ο ΓΓ του ΟΗΕ που θέλει μέχρι τον Δεκέμβρη να έχει αποτέλεσμα στο Κυπριακό. Αλλού, η εφημερίδα γράφει ότι στη μάχη των παγκύπριων εξετάσεων ρίχνονται 5.139 υποψήφιοι και ότι η αυλαία ανοίγει σήμερα με τα Νέα Ελληνικά. Γράφει επίσης για καταιγιστικές εξελίξεις όσον αφορά κοινό δίκτυο τρομοκρατίας σε Ελλάδα και Κύπρο και ότι υπάρχει σύνδεση υπόθεσης στην Κύπρο με σύλληψη στην Κρήτη.

Η "Χαραυγή" στο κύριο της θέμα με τίτλο "Εξαντλητικά ωράρια, καθηλωμένοι μισθοί" γράφει ότι οι εργαζόμενοι στην Κύπρο δουλεύουν περισσότερο και αμείβονται λιγότερο, ενώ βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής και ότι γυναίκες, νέοι και εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα της απορρύθμισης. Αναφέρει επίσης αλλού ότι η παρατεταμένη ανομβρία ξηραίνει τα δάση και αυξάνει τον κίνδυνο πυργκαγιών. Γράφει ακόμη ότι ανασχηματισμό με ορίζοντα το 2028 δείχνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.