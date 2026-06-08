Προσοχή: Ψάχνουν δύο πρόσωπα για κλοπή αυτοκινήτου - Δείτε φωτογραφίες

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στο τηλέφωνο 24804060, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.