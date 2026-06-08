Προσοχή: Ψάχνουν δύο πρόσωπα για κλοπή αυτοκινήτου - Δείτε φωτογραφίες

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ
Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στο τηλέφωνο 24804060, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.
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