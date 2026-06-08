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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Ψάχνουν δύο πρόσωπα για κλοπή αυτοκινήτου - Δείτε φωτογραφίες

 08.06.2026 - 14:07
Προσοχή: Ψάχνουν δύο πρόσωπα για κλοπή αυτοκινήτου - Δείτε φωτογραφίες

Τα εικονιζόμενα πρόσωπα αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε στην επαρχία Λάρνακας, στις 11/05/2026.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στο τηλέφωνο 24804060, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

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