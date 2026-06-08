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ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης

 08.06.2026 - 13:44
Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης

Κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων, άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας Ειδικότερα, ο 37χρονος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και σε βάρος του η εισαγγελία άσκησε δίωξη για τα παρακάτω κακουργήματα:

Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Μετά την άσκηση τηςη δίωξης ο 37χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί, έχει πάντως το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία.

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