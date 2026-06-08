Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης

Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Μετά την άσκηση τηςη δίωξης ο 37χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί, έχει πάντως το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία.