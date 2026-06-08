Ξεχάστε το concealer: Αυτό το τρικ με μολύβι εξαφανίζει την όψη της κούρασης

Φέτος, οι τάσεις στο μακιγιάζ συγκλίνουν σε μία βασική ιδέα, να πετυχαίνουμε περισσότερα με λιγότερα προϊόντα. Τέλος στα πολλά στρώματα καλλυντικών και στις υπερβολικές διορθώσεις. Το 2026 προτιμώνται τεχνικές ακριβείς, στοχευμένες και εντυπωσιακά αποτελεσματικές.