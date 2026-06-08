Ξεχάστε το concealer: Αυτό το τρικ με μολύβι εξαφανίζει την όψη της κούρασης

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ
Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
Φέτος, οι τάσεις στο μακιγιάζ συγκλίνουν σε μία βασική ιδέα, να πετυχαίνουμε περισσότερα με λιγότερα προϊόντα. Τέλος στα πολλά στρώματα καλλυντικών και στις υπερβολικές διορθώσεις. Το 2026 προτιμώνται τεχνικές ακριβείς, στοχευμένες και εντυπωσιακά αποτελεσματικές.
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