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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μια μεγάλη αγκαλιά στη Λεμεσό: Η «Ημέρα Ζωής» που μας θυμίζει τη δύναμη του «μαζί»

 08.06.2026 - 13:21
Μια μεγάλη αγκαλιά στη Λεμεσό: Η «Ημέρα Ζωής» που μας θυμίζει τη δύναμη του «μαζί»

Υπάρχουν κάποιες στιγμές που οι λέξεις περισσεύουν και τη σκυτάλη παίρνουν τα βλέμματα, τα σφιχτά κρατημένα χέρια και η ανάγκη να νιώσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι.

Μια τέτοια στιγμή υπόσχεται να χαρίσει στη Λεμεσό η «Ημέρα ζωής: Όταν η αγάπη μας ενώνει!». Πρόκειται για μια ξεχωριστή, βαθιά ανθρώπινη εκδήλωση που συνδιοργανώνουν ο ΠΑΣΥΚΑΦ και το Blue Heart Foundation, στρέφοντας το βλέμμα με σεβασμό, ελπίδα και τρυφερότητα προς όλους εκείνους που ο καρκίνος άγγιξε τη ζωή τους.

​Το ραντεβού έχει δοθεί για το απόγευμα της Κυριακής, 14 Ιουνίου 2026, από τις 18:00 έως τις 20:00, στο Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο του Δήμου Λεμεσού (Μόλος). Με την είσοδο ελεύθερη για όλο τον κόσμο και υπό την αιγίδα του Δήμου Λεμεσού, η δράση αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο μνήμης, σύνδεσης και αλληλεγγύης.

​Από την απώλεια στην ίδια τη ζωή

​ Μιλώντας στο ThemaOnline, η ψυχολόγος του ΠΑΣΥΚΑΦ, Κωνσταντίνα Παλάλα, εξήγησε το σκεπτικό πίσω από την ονομασία της εκδήλωσης. Όπως επεσήμανε, η ζωή περιλαμβάνει όλα τα κομμάτια – την επιβίωση, την ασθένεια αλλά και την απώλεια. Στόχος τους, λοιπόν, είναι να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους που καθημερινά καλούνται, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο, να διαχειριστούν, να αντέξουν και να νοηματοδοτήσουν την εμπειρία της διάγνωσης.

​Αυτή η ανάγκη για στήριξη γέννησε και τη συνεργασία με το Blue Heart Foundation στη Λεμεσό, έναν οργανισμό με έντονη δράση στην υποστήριξη άπορων οικογενειών και στην άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις κρίσεων. Η κ. Παλάλα σημείωσε πως οι δύο πλευρές διαπίστωσαν γρήγορα ότι οι σκοποί τους συναντιούνται σε ένα κοινό νόημα: την προσφορά και την τιμή προς τον άνθρωπο και τα βιώματά του.

Μια πορεία ψυχοκοινωνικής στήριξης και μηνύματα που θα ταξιδέψουν

​Η καρδιά της εκδήλωσης θα χτυπήσει κατά μήκος του Μόλου, όπου θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη, συμβολική πορεία. Οι συμμετέχοντες θα περπατήσουν δίπλα-δίπλα, καταλήγοντας στη μεγάλη αποβάθρα. Εκεί, ο καθένας θα έχει την ευκαιρία να αποτυπώσει τα συναισθήματά του, γράφοντας ένα προσωπικό μήνυμα μνήμης, αγάπης και ελπίδας πάνω σε μια συμβολική χάρτινη καρδιά.

​Αυτή η κίνηση κρύβει πίσω της μια βαθιά θεραπευτική διαδικασία. Η κ. Παλάλα υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πορεία προάγει ουσιαστικά την ψυχοκοινωνική στήριξη. Η Ψυχοκοινωνική Υπηρεσία του ΠΑΣΥΚΑΦ τρέχει εξειδικευμένα προγράμματα που αφορούν τους φροντιστές, τους επιζώντες, τη διαχείριση του πένθους στις οικογένειες, αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη διάγνωσή τους. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση για να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι να τον φροντίσουν, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το πιο ενδυναμωτικό εργαλείο στις δυσκολίες.

​Στο τέλος μας δίνει πολλή δύναμη και ελπίδα να νιώθουμε ότι έχουμε και άλλους κοντά μας και δεν είμαστε μόνοι μας, αναφέρει χαρακτηριστικά η ψυχολόγος του Συνδέσμου.

Μουσική και μια υπόσχεση για το μέλλον

​Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με σύντομους χαιρετισμούς και τη μουσική των Μυρτώς Μελετίου και Παναγιώτη Πείδη, οι οποίοι θα ντύσουν τη βραδιά μελωδικά.

​Η «Ημέρα Ζωής» φιλοδοξεί να γίνει θεσμός, να ανανεώνει το ραντεβού της κάθε χρόνο και να φέρνει κοντά τους ανθρώπους που μοιράζονται κοινά βιώματα. Με κύριο άξονα το μοίρασμα και τη σύνδεση, ο Μόλος Λεμεσού την Κυριακή 14 Ιουνίου μας περιμένει όλους για να γίνουμε ένα.

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