Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΌ,τι πρέπει για το καλοκαίρι - Ταινίες κάτω από τα αστέρια πάνω στην παραλία - Δείτε πού και πότε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι - Ταινίες κάτω από τα αστέρια πάνω στην παραλία - Δείτε πού και πότε

 08.06.2026 - 11:25
Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι - Ταινίες κάτω από τα αστέρια πάνω στην παραλία - Δείτε πού και πότε

Τα θερινά σινεμά είναι μια γλυκιά συνήθεια, μια καλοκαιρινή απόλαυση που δεν χάνει ποτέ τη μαγεία της. Και όταν η μεγάλη οθόνη στήνεται σχεδόν δίπλα στο κύμα, τότε η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστή.

Γι’ αυτό και η επιστροφή του Starlit Screens μάς γεμίζει ενθουσιασμό. Το αγαπημένο υπαίθριο σινεμά της Λεμεσού ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της τρίτης του σεζόν και ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά το κοινό του από τις 19 Ιουνίου, για ένα ακόμη καλοκαίρι γεμάτο κινηματογραφικές βραδιές κάτω από τα αστέρια.

Με φόντο τη θάλασσα, ανανεωμένο χώρο, ευχάριστες εκπλήξεις και νέες προσθήκες που θα ανακοινωθούν σύντομα, η φετινή χρονιά υπόσχεται ακόμη περισσότερες στιγμές δίπλα στο κύμα.

Το Starlit Screens λοιπόν επιστρέφει πιο έτοιμο από ποτέ να χαρίσει μοναδικές εμπειρίες στους λάτρεις του θερινού κινηματογράφου. Άλλωστε, το καλοκαίρι δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα.

Ακριβώς πάνω στην παραλία του Αγίου Τύχωνα, ανατολικά του Sands Beach Club Resto (Atlantica Hotel), το Starlit Screens έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά σινεμά της πόλης. Από τις 19 Ιουνίου και καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, θα προσφέρει και φέτος μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία σε ένα πραγματικά μαγευτικό σκηνικό.

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες θα δημοσιοποιηθεί και το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας λειτουργίας.

Πληροφορίες: www.starlitscreens.com.

Με πληροφορίες από CheckInCyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνετε δουλειά; Άνοιξε νέες θέσεις το ΤΕΠΑΚ με υψηλές κλίμακες σε Λεμεσό και Πάφο
«Ένιωσαν άσχημα»: Πήγαν από μόνοι τους στην Αστυνομία οι νεαροί που χοροπηδούσαν σε όχημα και παραδέχθηκαν όσα έκαναν
Πέθανε η Νίτσα Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
VIDEO: Εξελίξεις στην υπόθεση μαζικής δηλητηρίασης – Εντοπίστηκε και δεύτερο βακτήριο – Κλειστό το υποστατικό
Φειδίας Παναγιώτου: «Έχεσαν πάνω τους» ότι δεν θα βγάλουν Πρόεδρο της Βουλής και δέχθηκε ο ΔΗΣΥ όσα ζητήσαμε
VIDEO: «Καίνε» οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες – Φόβοι για νέες αυξήσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

 08.06.2026 - 11:15
Επόμενο άρθρο

Καίτη Γαρμπή: Τα γενέθλια, το ρεκόρ στη Eurovision και η πρόταση γάμου που έγραψε ιστορία

 08.06.2026 - 11:29
Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

  •  08.06.2026 - 11:15
Η Κυβέρνηση θα καταγγείλει τις τουρκικές παρεμβολές στα αεροσκάφη Υπουργών

Η Κυβέρνηση θα καταγγείλει τις τουρκικές παρεμβολές στα αεροσκάφη Υπουργών

  •  08.06.2026 - 11:00
Live: Φωτιά ξανά στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν μετά τις επιθέσεις με πυραύλους από την Τεχεράνη

Live: Φωτιά ξανά στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν μετά τις επιθέσεις με πυραύλους από την Τεχεράνη

  •  08.06.2026 - 06:18
Απειλές κατά Αννίτας Δημητρίου: Διατάχθηκε εσωτερική έρευνα από τον Αρχηγό Αστυνομίας

Απειλές κατά Αννίτας Δημητρίου: Διατάχθηκε εσωτερική έρευνα από τον Αρχηγό Αστυνομίας

  •  08.06.2026 - 11:35
VIDEO: Ήταν εύκολο ή όχι το γραπτό των Νέων Ελληνικών; Οι πρώτες αντιδράσεις των μαθητών και οι στόχοι τους για το μέλλον

VIDEO: Ήταν εύκολο ή όχι το γραπτό των Νέων Ελληνικών; Οι πρώτες αντιδράσεις των μαθητών και οι στόχοι τους για το μέλλον

  •  08.06.2026 - 11:51
Κρίστεν Γουέλκερ: Ποια είναι η δημοσιογράφος που εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να σηκωθεί και να φύγει από τη συνέντευξη

Κρίστεν Γουέλκερ: Ποια είναι η δημοσιογράφος που εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να σηκωθεί και να φύγει από τη συνέντευξη

  •  08.06.2026 - 11:59
Στα ίχνη τρομοκρατών οι Κυπριακές Αρχές – Εξετάζονται πληροφορίες - Τι αναφέρει η Αστυνομία για υπόθεση «Σάντη»

Στα ίχνη τρομοκρατών οι Κυπριακές Αρχές – Εξετάζονται πληροφορίες - Τι αναφέρει η Αστυνομία για υπόθεση «Σάντη»

  •  08.06.2026 - 11:36
Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι - Ταινίες κάτω από τα αστέρια πάνω στην παραλία - Δείτε πού και πότε

Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι - Ταινίες κάτω από τα αστέρια πάνω στην παραλία - Δείτε πού και πότε

  •  08.06.2026 - 11:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα