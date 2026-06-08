Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι - Ταινίες κάτω από τα αστέρια πάνω στην παραλία - Δείτε πού και πότε

Γι’ αυτό και η επιστροφή του Starlit Screens μάς γεμίζει ενθουσιασμό. Το αγαπημένο υπαίθριο σινεμά της Λεμεσού ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της τρίτης του σεζόν και ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά το κοινό του από τις 19 Ιουνίου, για ένα ακόμη καλοκαίρι γεμάτο κινηματογραφικές βραδιές κάτω από τα αστέρια.

Με φόντο τη θάλασσα, ανανεωμένο χώρο, ευχάριστες εκπλήξεις και νέες προσθήκες που θα ανακοινωθούν σύντομα, η φετινή χρονιά υπόσχεται ακόμη περισσότερες στιγμές δίπλα στο κύμα.

Το Starlit Screens λοιπόν επιστρέφει πιο έτοιμο από ποτέ να χαρίσει μοναδικές εμπειρίες στους λάτρεις του θερινού κινηματογράφου. Άλλωστε, το καλοκαίρι δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα.

Ακριβώς πάνω στην παραλία του Αγίου Τύχωνα, ανατολικά του Sands Beach Club Resto (Atlantica Hotel), το Starlit Screens έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά σινεμά της πόλης. Από τις 19 Ιουνίου και καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, θα προσφέρει και φέτος μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία σε ένα πραγματικά μαγευτικό σκηνικό.

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες θα δημοσιοποιηθεί και το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας λειτουργίας.

Πληροφορίες: www.starlitscreens.com.

Με πληροφορίες από CheckInCyprus